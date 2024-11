Un ancien joueur accuse Kylian Mbappé de mettre « ‍le bordel ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

La situation de Kylian Mbappé devient de plus en plus compliquée en Equipe de France mais aussi au Real Madrid. C’est à se demander si le capitaine des Bleus n’est pas responsable de tout ce qui lui arrive depuis plusieurs mois selon un ancien joueur de Ligue 1.

En difficulté la saison dernière au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a réalisé un Euro 2024 très décevant avec l’Equipe de France. Mais sa signature au Real Madrid devait lui permettre de retrouver un nouvel élan et de relancer sa carrière. C’est pour l’instant tout l’inverse. Kylian Mbappé n’a jamais semblé autant en difficulté depuis ses débuts en professionnels, à tel point qu’il ne fait plus partie des listes de Didier Deschamps depuis deux rassemblements, pour des raisons assez floues. Au Real Madrid, ce n’est pas non plus la grande forme, comme le prouve ses dernières prestations contre le Barça, l’AC Milan ou encore Osasuna. La situation du joueur, lié à des polémiques extra-sportive le mois dernier, est préoccupante.

Kylian Mbappé, la grosse confidence de Canal+ https://t.co/GvD2EsXAS7 — Foot01.com (@Foot01_com) November 11, 2024

Et pour Julian Palmieri, ancien joueur du SC Bastia, il n’est pas fou de penser que l’ancien Monégasque est le responsable n°1 de tous les problèmes rencontrés ces derniers mois. « Je me disais... PSG le bordel, le Real ça commence à être le bordel, l’Equipe de France le bordel...et si c'était un peu de sa faute à Calimero ? » s’est interrogé l’ancien défenseur corse, pas tendre avec un Kylian Mbappé qu’il ne souhaite plus du tout défendre. Ce qui est certain en revanche, c’est que les polémiques s’accumulent pour Kylian Mbappé et la dernière en date est évidemment sa non-sélection en Equipe de France pour les matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et l’Israël.

Didier Deschamps a justifié cette absence par un choix de sa part, mais des informations contradictoires circulent à ce sujet. Romain Molina a par exemple affirmé dans l’une de ses dernières vidéos que c’est le capitaine de l’Equipe de France qui refuse depuis octobre de rejoindre les Bleus. Une situation plus floue que jamais pour un joueur dont le déclin commence à devenir préoccupant.