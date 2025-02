Mbappé achète sa carte de supporter au PSG ‍!

Le PSG profite en ce moment du Ousmane Dembele prime, puisqu'il n'a jamais été aussi efficace de toute sa carrière. Un vrai régal, y compris pour Kylian Mbappé.

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé a bien voulu se confier sur plusieurs sujets, mais n’a jamais vraiment évoqué la forme de son ancien club. Il faut dire que, s’il a toujours fait savoir qu’il gardait Paris dans son coeur, il a aussi une grosse rancune contre Nasser Al-Khelaïfi et la façon dont le club de la capitale l’a traité, en le virant de la préparation à l’été 2023, avant de le priver de son salaire sur les derniers mois. Le PSG est donc un sujet sensible, mais en revanche, il n’y a pas de souci pour évoquer la forme d’Ousmane Dembélé. Dans L’Equipe ce lundi, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a confié son réel plaisir de voir son grand ami chez les Bleus exploser au plus haut niveau, lui qui n’arrête tout simplement pas de marquer des buts.

After his three goals against Stuttgart in the Champions League on Wednesday, Ousmane Dembélé is the first player in the history of PSG to score two consecutive hat-tricks in an official match ❤️💙 pic.twitter.com/G27yGb3Oxd