Real Madrid ‍: Kylian Mbappé sauve un joueur français

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid réalise des performances contrastées cette saison. Plusieurs joueurs sont pointés du doigt dont les Français Tchouaméni et Camavinga. Florentino Perez veut s'en débarrasser mais Kylian Mbappé s'en mêle.

L'histoire d'amour entre les joueurs français et le Real Madrid est concrète depuis 30 ans. Zinedine Zidane, Karim Benzema, Claude Makélélé ou Raphaël Varane ont fait briller la Maison Blanche. Kylian Mbappé entend marcher dans leurs pas. Malgré des débuts difficiles, l'ancien parisien est sur la bonne voie avec 15 buts toutes compétitions confondues. Surtout, il est de plus en plus influent dans le onze madrilène. Des performances presque jalousées par les autres français du club. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga notamment sont très critiqués depuis le début de saison. En défense ou au milieu, ils ont énormément souffert dans les matchs importants.

Kylian Mbappé au secours de Camavinga

Les deux hommes sont sur la sellette, Florentino Perez envisageant de les vendre au mercato. Toutefois, leur avenir n'est pas scellé. Eduardo Camavinga, en particulier, bénéficie du soutien appuyé de Kylian Mbappé selon le site espagnol Don Balon. Le capitaine de l'Equipe de France refuse de voir partir l'ancien rennais qu'il considère comme « un frère » au sein du vestiaire madrilène.

Mbappé nouveau boss du Real, Vinicius a perdu la guerre https://t.co/GNRvQpUBVD — Foot01.com (@Foot01_com) January 18, 2025

En interne, il soutient officiellement le milieu de terrain dont il espère la poursuite de l'aventure à Madrid. Plus discret concernant Tchouaméni ou encore Ferland Mendy, lui aussi discuté, Mbappé serait également opposé à leur départ. Le soutien de ces Français lui est important dans un Real Madrid aux fortes tonalités espagnoles et brésiliennes. Kylian Mbappé devra être très convaincant car le niveau décevant des deux milieux français comparé à leurs prédécesseurs au poste ne plaide pas en faveur du gamin de Bondy.