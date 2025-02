Kylian Mbappé s’en va, le Real prend peur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid profite d'un Kylian Mbappé intouchable en ce moment. Les dirigeants espagnols craignent que la magie ne disparaisse si le Français retourne avec les Bleus au mois de mars.

De retour en grande forme avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire et le chemin des filets. L’attaquant français a fait taire les critiques après son début de saison très inquiétant. Dans la lignée de son Euro décevant avec l’équipe de France, il avait semblé craquer sous la pression, avec divers problèmes sportifs et personnels. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG manquait tout ce qu’il voulait, et sa présence en équipe de France avait même été très compliquée au mois de septembre. En octobre et en novembre, Didier Deschamps avait décidé de faire sans lui. Ce ne sera pas le cas le mois prochain, où les Bleus pourront de nouveau compter sur le capitaine. Didier Deschamps l’a confirmé dans ses entretiens dans la presse française ce vendredi matin.

Deschamps prend Mbappé, c'est une évidence

« Il a eu une période personnelle compliquée. Il a retrouvé tous ses moyens et, forcément, ça se voit dans son jeu, et dans sa tête aussi. Mais évidemment qu’il sera là. Pourquoi ne serait-il pas là ? », a lancé le sélectionneur national. Un retour qui se fera donc, sauf pépin physique, mais qui fait grincer quelques dents au sein du Real Madrid. Bien évidemment, le club merengue ne peut absolument rien trouver à redire à une convocation de Mbappé en équipe de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais du côté de Defensa Central, un média très proche du président de la Casa Blanca Florentino Pérez, on note tout de même que c’est quand il a pu souffler pendant les trêves internationales, couper physiquement et s’entrainer moins intensément, que le Français a retrouvé sa meilleure forme. A l’heure où le Real joue gros en Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions, on espère très fortement en Espagne que Mbappé ne va pas retomber dans ses travers avec une deuxième partie de saison où il ne soufflera pas une minute, alors que l’été sera chargé avec la Coupe du monde des clubs en prime. Autant dire que le club madrilène aura quelques réticences à le laisser filer à Clairefontaine le mois prochain, même s’il n’y a rien à faire à ce sujet.