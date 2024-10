Mbappé en Suède, une jeune femme dément tout

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

En France, personne ne connaît Isa Ostling, mais en Suède la jeune femme a une forte notoriété sur les réseaux sociaux. Et elle dément avoir quelque chose à voir avec la plainte qui aurait été déposée suite au passage de Kylian Mbappé à Stockholm.

La justice suédoise étant d'un mutisme absolu concernant une plainte déposée par une jeune femme et dont L'Equipe et RMC ont dit qu'elle viserait Kylian Mbappé, les rumeurs sont nombreuses du côté de Stockholm concernant la personne qui a contacté la police. Sur les réseaux sociaux, Isa Ostling, dont Google dit qu'elle est tiktokeuse, a tenu à fermement démentir être l'accusatrice, et même d'avoir participé aux deux soirées que le joueur français du Real Madrid en Suède au début du mois d'octobre alors que des rumeurs circulaient dans son pays.

Certes, récemment, elle avait confié avoir une relation avec un footballeur n'étant pas suédois, mais qui la fréquentait lorsqu'il venait à Stockholm, mais elle s'est vivement défendue d'avoir un quelconque rôle dans cette affaire. Affirmant que des journalistes français s'étaient rendus à son domicile pour lui parler de cette affaire, ce qu'elle a fermement refusé, Isa Ostling a voulu mettre un point final à toutes les supputations la concernant.

Elle aime les footballeurs, mais n'était pas au V Club

Et c'est évidemment via TikTok qu'Isa Ostling a vigoureusement démenti être concernée par cette supposée histoire. « Les médias suédois ont massacré mon téléphone et cette semaine, deux journalistes français étaient devant ma porte. Ils ont commencé à m’interroger à propos de ces soirées (...) Oui, je traîne assez souvent au club V, il ne faut pas cacher ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tant de gens ont pris pour acquis que j'étais là ce jour-là. C'est tellement fou, je n'étais vraiment pas là et je n'ai aucune idée de qui était là », a répété la tiktokeuse, qui s'était vantée d'avoir rencontré un football via une application de rencontres en ligne dont elle dit également qu'elle est fréquentée par de nombreux joueurs. Du côté de l'Expressen, on confirme que rien ne filtre sur le traitement policier de cette affaire, et que le nom de cette jeune femme n'a jamais été évoqué. Mais visiblement, sur les réseaux sociaux, les enquêteurs 2.0 vont très vite en besogne, et même trop.