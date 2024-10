Mbappé humilié au PSG, Madrid s’indigne

Dans : Kylian Mbappé.

Le documentaire de Movistar sur la première saison de Luis Enrique au PSG permet d’être au plus près du coach espagnol, y compris lorsque celui-ci remonte les bretelles de Kylian Mbappé. Une scène forte qui a provoqué de multiples réactions en Espagne, y compris chez les légendes du Real Madrid.

L’extrait révélé par Movistar a fait énormément de bruit. Le média espagnol, qui a réalisé un documentaire sur la première saison de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, a diffusé un extrait dans lequel on voit l’entraîneur espagnol débriefer avec Kylian Mbappé le match de l’attaquant français face au FC Barcelone. Le ton est sec, voire agressif, et les consignes fusent (voir par ailleurs). Kylian Mbappé lui, est gentiment assis sur sa chaine et n’ose dire un mot. L’extrait a provoqué de multiples réactions chez les supporters du PSG, mais bien au-delà.

En Espagne, on a évidemment regardé avec gourmandise cet extrait et du côté du Real Madrid, on estime que la diffusion de cette discussion privée entre Luis Enrique et Kylian Mbappé n’avait aucun intérêt, si ce n’est celui d’humilier publiquement le capitaine de l’Equipe de France. Ancien joueur iconique du club merengue, Guti a réagi à la diffusion de cet extrait. Interrogé par El Chiringuito, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de l’Espagne s’en est pris à Luis Enrique et au PSG pour la diffusion de cette discussion humiliante pour Kylian Mbappé.

Guti prend la défense de Kylian Mbappé

« Je pourrais apprécier ça mais… les choses n'ont pas besoin de sortir. Je ne sais pas, c’est comme si tu le rabaissais d’une certaine manière. Vous pouvez le lui dire en privé. Lors d’une discussion avec un joueur, vous pouvez parler de cette manière en tant qu’entraîneur, que ce soit avec Kylian ou un autre joueur. Mais le rendre public dans un documentaire me semble moche. Je pense que c’est laid. C’est une bonne chose que vous puissiez leur dire cela, parce qu'en fin de compte, c'est vrai. Il ne suffit pas d'attaquer, il ne suffit pas de marquer des buts... mais le diffuser me semble une erreur. Si j'étais Kylian, je ne les aurais pas laissés le sortir » a commenté Guti, qui n’aurait pas aimé, lorsqu’il était joueur, qu’un tel extrait le concernant soit diffusé.

Pour l’ancien joueur du Real Madrid, le ton employé par Luis Enrique avec Kylian Mbappé n’a rien de choquant… à condition que tout cela reste dans la sphère privée, ce qui n’est pas le cas avec cette diffusion du documentaire. Kylian Mbappé, en pleine bataille juridique avec le Paris Saint-Germain, n’a lui pas réagi à la diffusion de cet extrait.