Real-Barça 2-5, le toupet des fans de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a complètement coulé contre le FC Barcelone ce dimanche soir en finale de la Super Coupe d'Espagne. Kylian Mbappé a surnagé, mais il n'y a pas non plus de quoi pavoiser.

« La seule bonne nouvelle du match, c’est Mbappé ». Carlo Ancelotti a résumé la pensée des Madrilènes dans la foulée de la nouvelle déculottée subie par son équipe face au FC Barcelone. Sans le carton rouge de Wojciech Szczesny à l’heure de jeu, le club catalan était parti pour faire une réelle démonstration et peut-être un score inédit dans un Clasico. Malgré l’ouverture du score rapide de Kylian Mbappé, les Barcelonais ont ensuite déroulé pour mener 5-1, et finement s’imposer 5-2 en tenant facilement le score malgré l’infériorité numérique. C’est la deuxième fois que le Real se fait gifler par le Barça cette saison, après le 4-0 de l’automne.

Was let down heavily today by his teammates. pic.twitter.com/XAxgWMWNLW — KMZ (@KM10Zone) January 12, 2025

Comme l’a souligné Carlo Ancelotti, l’attaquant français avait clairement retrouvé ses jambes, car outre son but, il a été le principal danger des Merengue. Même s’il a disparu au coeur du match quand le Barça a mis la main sur la rencontre, l’ancien joueur du PSG est le seul point positif du match. Mais cette rencontre forcément agaçante pour les supporters du Real a provoqué quelques tensions sur les réseaux sociaux. Les fans de Mbappé n’ont pas hésité à cracher sur le reste de l’équipe. « Mbappé a été lourdement abandonné par ses coéquipiers ce soir », écrit ainsi le compte KMZ, résumant plusieurs messages d’internautes déçus de voir que les 10 autres joueurs n’étaient pas au niveau du Français.

Mbappé a été le boulet du Real

La ficelle était un peu grosse pour de nombreux suiveurs de la Casa Blanca, qui ont tenu à rappeler que cela fait six mois que le Real soutient Mbappé quand il n’est pas au niveau et que personne ne lui a craché dessus. Lors du Clasico perdu 4-0 en championnat, avec ses hors-jeu à répétitions et ses dribbles ratés, c’était en effet plutôt Mbappé le boulet de l’équipe. Malgré cela, le soutien sans faille des socios a toujours été souligné, et il serait bon de ne pas inverser la tendance au premier match bien négocié par le champion du monde 2018.