Kylian Mbappé ‍: Karim Benzema se lâche

Par Corentin Facy

L’acclimatation de Kylian Mbappé est plus compliquée que prévue au Real Madrid et la raison saute aux yeux selon Karim Benzema, qui a révélé un sérieux problème à venir pour Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison avec 8 buts et pourtant, l’adaptation de l’international français est difficile. Il y a une semaine lors du Clasico face au FC Barcelone, l’ancien attaquant du PSG a vécu un calvaire, avec deux buts refusés et des hors-jeu à gogo. La presse espagnole perd patience et s’est déchainée sur Kylian Mbappé, d’autant que les affaires en Suède de l’attaquant madrilène n’aident pas à sa bonne acclimatation. Mais selon Karim Benzema, qui s’est exprimé pour El Chiringuito, le véritable problème est tactique.

Mbappé n'est pas un avant-centre selon Benzema

En effet, pour le Ballon d’Or 2023, qui suit toujours avec la plus grande vigilance les résultats du Real Madrid depuis l’Arabie Saoudite, Carlo Ancelotti s’entête à faire jouer Kylian Mbappé à un poste d’avant-centre qui n’est tout simplement pas le sien. Et tant que le capitaine des Bleus jouera dans cette position, le problème persistera selon l’actuel buteur d’Al-Ittihad. « Pour moi, Mbappé n'est pas un 9. C'est un ailier gauche. Mais le problème c'est qu'à gauche, il y a Vinicius Jr qui est le meilleur de monde. Et je ne pense pas qu’on puisse mettre Vinicius en 9 ou à droite, parce qu’il fait toujours la différence à gauche » a révélé Karim Benzema avant de conclure.

« Je croirai à jamais au Real Madrid. Ils reviennent toujours, en particulier quand le monde entier doute d'eux. J'ai confiance en l’équipe » a révélé Karim Benzema, sans pour autant apporter de solution miracle à Carlo Ancelotti pour faire cohabiter au mieux Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le Brésilien étant intouchable à gauche et le Français n’ayant sans doute pas l’envie de faire les efforts pour défendre à droite, le coach du Real Madrid est bloqué. Et Kylian Mbappé devrait de nouveau débuter à la pointe de l’attaque ce mardi face à l’AC Milan en Ligue des Champions.