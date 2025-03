« ‍C’est surréaliste ‍», Kylian Mbappé est choqué

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Déjà présent à Grévin, Kylian Mbappé a fait son entrée chez Madame Tussauds, prestigieux musée de Londres, avec une statue superbe.

Après avoir fait son entrée au musée Grévin de Paris en 2018, Kylian Mbappé va de nouveau avoir le privilège d’avoir sa statue dans un endroit prestigieux. C’est cette fois chez Madame Tussauds à Londres que le capitaine de l’Equipe de France va apparaître à compter du 4 avril prochain. « Kylian Mbappé est plus qu’un joueur de football, c’est une icône culturelle moderne au sommet de sa carrière, et nous sommes ravis que sa statue arrive en Angleterre, le berceau du football » a expliqué Steve Blackburn, directeur général de Madame Tussauds de Londres. Le buteur du Real Madrid a eu l’occasion de découvrir sa statue, avec le maillot de l’Equipe de France et le brassard de capitaine autour du biceps.

Une statue splendide pour Kylian Mbappé

Si les statues sont parfois ratées et moquées, celle-ci est tout simplement magnifique et Kylian Mbappé était comme un enfant au moment de la découvrir. « C’est incroyable ! C’est tellement exceptionnel d’avoir une statue à Madame Tussauds au Royaume-Uni. Les artistes qui l’ont réalisée sont tellement talentueux, les cheveux, la pose, c’est exactement moi, c’est surréaliste. Je remercie encore et encore l’équipe pour son travail incroyable, et j’ai hâte de savoir ce que les fans vont en penser quand ils la verront en vrai » s’est enthousiasmé le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, dont la statue sera exposée dans la zone « Culture Capital » aux côtés de Cristiano Ronaldo, David Beckham et Mohamed Salah.