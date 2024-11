Mbappé prochain Ballon d’Or, ce n'est même pas une blague

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Dans le dur avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a encore quelques soutiens. En plus de la presse madrilène, qui a étonnamment cessé de le critiquer, l’ancien Merengue Gareth Bale croit beaucoup en l’attaquant français qu’il désigne comme le Ballon d’Or 2025.

Gareth Bale n’est peut-être pas le plus grand passionné de football, il n’empêche que le Gallois continue de suivre le Real Madrid. L’ancienne star de la Maison Blanche a notamment assisté au match de Ligue des Champions entre Liverpool et les Merengue (2-0) mercredi. L’amateur de golf a pu constater les difficultés des hommes de Carlo Ancelotti. Mais contrairement à la plupart des observateurs, Gareth Bale n’est absolument pas inquiet pour les Madrilènes.

Bale confiant pour le Real et Mbappé

L’invité de TNT Sports a en effet donné quelques pronostics sur des trophées individuels et collectifs. Et selon lui, le Real Madrid remportera la Liga, mais aussi la Ligue des Champions ! Un pari osé à l’heure où les Merengue, qui occupent la 24e place au classement général après cinq journées, ne sont même pas certains de voir les barrages. A croire que Gareth Bale fait une confiance aveugle à son ancienne équipe mais également à un certain Kylian Mbappé. Sur sa lancée, l’ancien ailier passé par Tottenham a désigné le Français comme son favori pour le prochain Ballon d’Or.

Gareth Bale gives us his end of season predictions! 🏆🔮 pic.twitter.com/smBiSyjkWt — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 29, 2024

Là encore, le pronostic est loin d’être évident. Il est bien difficile d’imaginer l’attaquant du Real Madrid soulever le trophée tant convoité dans moins d’un an. Depuis sa signature à la Maison Blanche cet été, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain évolue très loin de son meilleur niveau. Le capitaine de l’équipe de France, écarté par le sélectionneur Didier Deschamps lors du dernier rassemblement, enchaîne les prestations inquiétantes. Pas de quoi alerter Gareth Bale, sur la même longueur d’onde que la presse madrilène qui a maintenant décidé de soutenir Kylian Mbappé.