Kylian l'annonce, le Mbappé du PSG est de retour

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a réagi au micro de Canal+ à la large victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-1).

Victorieux au match aller, le Real Madrid a validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en battant largement Manchester City ce mercredi soir (3-1). Un succès acquis grâce à un triplé de Kylian Mbappé, de retour au meilleur de sa forme comme il l’a prouvé face au champion d’Angleterre en titre. Au micro de Canal+ après la victoire des Merengue, l’ancien Parisien a confirmé qu’il était de retour au top de sa forme, comme lorsqu’il jouait en France il n’y a pas si longtemps.

Kylian Mbappé de retour au top

Après une période d’adaptation logique, le capitaine des Bleus fait de nouveau peur à toute l’Europe. Une rédemption que celui qui a été élu homme du match par l’UEFA lors de cette victoire contre Manchester City savoure. « Si on s’attendait à surclasser City ? Quand on joue au Real, on s’attend toujours à tout. On savait que c’était un grand match contre une grande équipe. On devait donner le maximum à la maison, c’est ce qu’on a fait, on a eu pas mal de situations et on a converti ça de la meilleure des manières. Mon but préféré ? Le troisième car c’est le pied gauche. Mais les trois sont beaux, dans un registre différent. » a confié Kylian Mbappé sur C+ avant de conclure.

« A chaque fois, je reçois trois bons ballons. C’est une panoplie complète, ça fait plaisir. Depuis quand je me suis senti aussi fort ? A Paris, je me sentais fort, je me sentais bien. Mais au début à Madrid, ce n’était pas trop ça, je me cherchais. J’ai inversé la tendance, ça fait quelques mois que l’on voit un meilleur visage. On est jugé sur la deuxième partie de saison, on doit gagner des titres, être à la hauteur de cet écusson. Le Real, l’équipe la plus forte dans laquelle j’ai joué ? Je dois respecter chaque équipe dans laquelle j’ai joué. Je suis dans le meilleur club du monde, c’est l’évolution logique de ma carrière » a conclu l’attaquant du Real Madrid, qui s’impose de nouveau comme l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Pour le plus grand plaisir des amoureux du Real Madrid et de l’Equipe de France.