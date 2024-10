Mbappé ou Vinicius Ballon d’Or, divorce enclenché

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Raymond Domenech a évoqué le sacre de Rodri au Ballon d’Or, et par ricochets la défaite de Vinicius, qui se classe deuxième.

Ce lundi 28 octobre, Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et de l’Espagne, a remporté le Ballon d’Or, devançant Vinicius Jr. Le Brésilien, conscient qu’il ne gagnerait pas cette prestigieuse récompense individuelle quelques heures avant le dénouement, a décidé de ne pas se déplacer à Paris pour suivre la cérémonie, tout comme la délégation du Real Madrid. Ancien sélectionneur de l'Équipe de France (entre 2004 et 2010), Raymond Domenech estime que le sacre de Rodri, âgé de 28 ans, était le symbole du football collectif et que les journalistes avaient bien fait de voter pour lui et non pour un joueur du Real Madrid. Dans la foulée, pour Radio Sportiva, il a évoqué la possibilité de voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d’Or à l’avenir, et estime que sa relation avec Vinicius va en pâtir.

Vinicius et Mbappé ne peuvent pas travailler ensemble !

Kylian Mbappé sous le post Instagram de Vinicius :



« 🤍🤍🤍 » pic.twitter.com/3bdFz1quw7 — Francysco (@Franc_Ysco) October 29, 2024

Classé 6ᵉ de cette édition 2024, Kylian Mbappé, qui a signé chez les Merengue cet été, ne s’est pas non plus déplacé au Théâtre du Châtelet, contrairement aux années précédentes afin de respecter les ordres de son nouveau club. Pour Domenech, Mbappé et Vinicius, qui ont tous les deux le même objectif, à savoir remporter le Ballon d’Or dans les années à venir, ne pourront pas travailler ensemble sereinement, car ils seront indirectement en concurrence pour ce trophée bien qu’ils soient coéquipiers en club : « Ce serait la première fois pour Mbappé. Je pense que c’est une chose possible, cela pourrait arriver à l’avenir en jouant avec le Real Madrid. Mais je pense que Vinicius et Mbappé ne peuvent pas travailler ensemble. L’un des deux doit partir », a-t-il lancé. Après le sacre de Rodri, Vinicius a tweeté qu’il en fera dix fois plus pour être reconnu à sa juste valeur. Kylian Mbappé est prévenu.