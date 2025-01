Evra utilise une légende de l’OM pour humilier Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Cela faisait bien longtemps que Patrice Evra n'avait pas glissé une peau de banane sous les pieds de Kylian Mbappé. L'ancien défenseur de Manchester United s'est fait plaisir.

Connu pour ses prises de position toujours extravagantes et provocatrices, Patrice Evra s’éclate forcément depuis qu’il a fait la paix avec Jérome Rothen et qu'il s’invite dans l’émission de son ancien compère de l’AS Monaco. Invité à réagir sur l’actualité de Kylian Mbappé et son retour en forme lors des derniers matchs avec le Real Madrid, Tonton Pat’ a dézingué tous ceux qui voient le champion du monde 2018 comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Rien que dans l’histoire du football français, Mbappé ne vaut pas grand chose selon Patrice Evra, qui a pris un exemple très parlant pour montrer à quel niveau il situait le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Mbappé ne vaut pas Henry, il ne vaut déjà pas Papin

« Pour moi, quand vous commencez à dire que c’est le meilleur joueur du monde ou l’un des meilleurs, je le dis déjà, il n’arrive même pas à la cheville de Papin. Qu’on ne compare jamais Mbappé à Thierry Henry. Qu’on ne le compare jamais. Vous avez créé ce produit. Pour moi, il en prend trop dans la gueule, mais quand vous parlez de meilleur joueur au monde, les gars… Vous avez regardé les performances de Thierry Henry ? Vous avez mis des personnes sur un piédestal qui ne sont pas sur un piédestal », a livré Patrice Evra sur les ondes de la radio sportive.

De quoi lancer un vaste débat, car si JPP a brillé avec l’OM et a remporté le Ballon d’Or en 1991, c’est avec le Milan AC qu’il a remporté la Ligue des Champions. Il n’a par contre pas brillé avec les Bleus, y compris dans un Euro 1992 où il était attendu au tournant, au contraire d’un Kylian Mbappé qui a fait deux finales de Coupe du monde, dont une victorieuse.