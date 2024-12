Léon Marchand et Kylian Mbappé, Booba les martyrise en public

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Obsédé par Kylian Mbappé, Booba a décidé de s'en prendre à nouveau à la star française sur son prochain morceau. Léon Marchand prend cher en passant.

Sur le point de sortir un nouveau son, Booba a décidé de surfer sur la vague difficile que traverse Kylian Mbappé pour attaquer le footballeur qu’il aime incendier. Très prompt à réagir sur les réseaux sociaux, le rappeur n’avait pas hésité à enfoncer l’attaquant du Real Madrid après la défaite dans le Clasico face au FC Barcelone. Cette fois-ci, c’est directement dans l’intro de la chanson qui sortira en fin de semaine, le 20 décembre prochaine, qu’il se paye le champion du monde 2018. « T’as pas de permis comme Kyky de Bondy », a ainsi lancé Le Duc de Boulogne, âgé de 48 ans mais qui ne se lasse jamais de quelques mots bien sentis pour tailler ses ennemis. Une façon de se moquer de l’ancien joueur du PSG, qu’il déteste, contrairement à Karim Benzema, que Booba adule. Et en effet, Kylian Mbappé a toujours fait savoir qu’il n’avait pas le permis de conduire, se faisant ainsi souvent conduire pour ses déplacements personnels, ce qui lui permet également de ne pas prendre de risques sur la route.

La natation, ça ne compte pas pour Booba

🚨BOOBA lache une brève EXCLU sur le live Twitch de PFUT et pique Mbappé 😭"T'as pas le permis comme Kyky de Bondy, Certif Snep c'est tout les lundis" pic.twitter.com/9tH7vKmXHl — DailyRap (@DailyRapFrance) December 16, 2024

Après avoir cartonné Mbappé, Booba s’en est également pris à une autre star du sport français. Il s’agit du nageur Léon Marchand, véritable idole en France depuis sa moisson historique de médailles d’or cet été aux JO 2024. Pas de quoi l’épargner d’une attaque gratuite du rappeur, qui a profité d’un live avec le steamer PFUT sur Twitch pour dire ce qu’il pensait haut et fort de la natation. « On s’en bat les c…de la natation. C’est comme le water-polo sinon. Il y a la pétanque ou pas ? Déjà c’est un nageur qui s’appelle Marchand », a chambré Booba, qui entend continuer à faire parler de lui à l’approche de la sortie de son album. Et si Léon Marchand n’avait rien demandé, Kylian Mbappé reste une cible habituelle du rappeur.