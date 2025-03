Mbappé victime des footix, sa réponse est violente

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid affronte ce mardi soir l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Kylian Mbappé sera attendu au tournant par les fans et observateurs du club merengue.

Le Real Madrid joue très gros ce mardi soir contre l'Atlético Madrid. Le club merengue ne vit pas la meilleure saison pour le moment et les fans et observateurs attendent beaucoup de leur équipe. Un joueur sera particulièrement scruté : Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018 a été recruté pour gagner tous les titres avec le Real Madrid et une élimination précoce en huitièmes de finale dès sa première année au club serait vue comme un cataclysme. Que les amoureux du Real Madrid se rassurent, Mbappé va bien mieux depuis le début de l'année 2025.

Mbappé est de retour, ses détracteurs vont devoir l'accepter

Pour Fabio Capello, tous ceux qui ont critiqué de près ou de loin Kylian Mbappé ne peuvent pas se considérer comme connaisseurs du ballon rond. Lors de quelques mots échangés avec El Chiringuito et AS, l'ancien entraineur du club merengue a en effet indiqué : « Il faut attendre que ces joueurs prennent confiance. C'est différent de jouer pour le PSG et le Real Madrid. Le maillot pèse plus lourd. Des gens ne croient pas en son retour ? Non... Ce sont les gens qui ne connaissent pas le football. (...) C'est un grand joueur qui a eu besoin de 3 mois pour comprendre ce qu'est le Real Madrid. Beaucoup de gens l'ont critiqué mais ils n'ont rien compris et ils ont dit des bêtises. On voit à présent que c'est un joueur extraordinaire ». Depuis ses grands débuts avec le Real Madrid, Mbappé en est à 27 buts marqués en 39 matchs disputés toutes compétitions confondues. Pas si mal pour un joueur qui a eu du retard à l'allumage.