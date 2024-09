Mbappé comparé à Inzaghi, ça fait très mal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Après un début de saison poussif avec ses nouvelles couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé prend petit à petit ses repères. Ses prestations ont du mal à convaincre certains observateurs du football, notamment Bertrand Latour.

Nouveau numéro 9 du Real Madrid après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé doit prendre ses marques au sein d’un des collectifs les mieux huilés du monde, qui vient de remporter une quinzième Ligue des Champions à Wembley contre le Borussia Dortmund (2-0). Après des débuts délicats, l’ancien monégasque a débloqué son compteur et essaye de développer une complicité avec Vinicius Junior. Lors de la victoire des Merengue contre l’Espanyol Barcelone (4-1), Mbappé a inscrit le dernier but de son équipe sur penalty et a également offert une passe décisive pour le Brésilien, ce qui porte ses statistiques à six buts et une passe en huit rencontres depuis ses débuts cette saison. Même si l’entente avec Vinicius s’améliore match après match, Bertrand Latour, lui, attend encore plus de l’ancien du PSG avec sa nouvelle équipe.

Bertrand Latour critique Kylian Mbappé

L’ancien journaliste de la chaîne l’Equipe, désormais chroniqueur pour Canal+, n’a pas été tendre avec Mbappé sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir : «On parle d’un mec qui fait partie des trois meilleurs joueurs du monde, le jeu est face à lui. Qu’il soit capable de faire une passe en profondeur à Vinicius et marquer le penalty du 4-1, merci ! Heureusement qu’il sache le faire. Avant, on n’aurait pas eu le temps de parler pendant une émission de toutes ses actions dans un match. Vinicius a fait plus que lui sur la rencontre alors qu’il n’a joué que quinze minutes. Il a raté des occasions, est-ce que pour autant c’est très satisfaisant ? Moi j’attends, il n’y a pas de souci. À une époque, il entrait sur la pelouse et on se disait: ‘Oh là là, que va-t-il se passer ?’. C’est devenu (Filippo) Inzaghi, il marque des buts comme Inzaghi », a-t-il affirmé sur la chaîne cryptée ces dernières heures. Une montée en puissance de Kylian Mbappé est attendue tout au long de la saison pour rassurer les supporters du club madrilène qui attendaient sa venue depuis plusieurs saisons.