Real ‍: Mbappé simple tireur de penaltys, ça passe mal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a trouvé son rythme de croisière au Real Madrid avec son 4e but en Liga. Le Français a marqué lors de chacun des trois derniers matchs de championnat. Néanmoins, la manière d'inscrire ses buts choque Nabil Djellit.

Kylian Mbappé a t-il enfin réagi au Real Madrid ? Statistiquement, on est tenté de répondre oui. Le Français retrouve son rythme de buteur ces dernières semaines. En Liga, il vient de marquer quatre buts sur ses trois dernières sorties. En Ligue des champions, il a aussi trouvé la faille contre Stuttgart. Il a conclu une action rapide initiée par Rodrygo pour ouvrir le score et mettre les Merengues sur la voie du succès. Dans le jeu, Mbappé est aussi mieux intégré en témoigne sa passe décisive pour Vinicius sur le troisième but madrilène contre l'Espanyol samedi soir.

Le Mbappenalty est lancé

Cependant, les critiques les plus acerbes n'ont pas manqué de souligner que Mbappé a inscrit 3 de ses 5 derniers buts sur des penaltys généreusement offerts par ses coéquipiers. Un constat réalisé par Nabil Djellit sur X. Le journaliste de France Football se veut exigeant avec le capitaine de l'Equipe de France, ne manquant pas de rappeler les critiques subies par Cristiano Ronaldo dans le même genre de cas.

Je ne veux plus entendre ceux qui critiquent Cristiano en l'appelant Penaldo alors qu'à seulement 25 ans, Kylian Mbappé est en train de se résumer à Mbappenalty. pic.twitter.com/NmqE1x2yDC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 21, 2024

« Je ne veux plus entendre ceux qui critiquent Cristiano en l'appelant Penaldo alors qu'à seulement 25 ans, Kylian Mbappé est en train de se résumer à Mbappenalty », a t-il lancé sur le célèbre réseau social. Certes Nabil Djellit est connu pour être un partisan de la star portugaise mais sur le fond sa position est difficilement attaquable. Kylian Mbappé va devoir se montrer rapidement efficace dans le jeu sous peine de voir son statut de joueur providentiel être remis en cause.