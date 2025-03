Kylian Mbappé fait scandale avec ce geste polémique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a marqué dimanche face au Rayo Vallecano (2-1), mais sa célébration a provoqué la polémique en Espagne.

Critiqué après sa prestation en demi-teinte contre l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire ce dimanche face au Rayo Vallecano. C’est en tout cas ce que l’on aurait pu croire après le joli but inscrit par l’international français devant ses supporters au Bernabeu. Le Real l’a emporté (2-1) et pourtant, l’ancien attaquant du PSG a provoqué la polémique en raison de son attitude. Au moment de célébrer son but, Kylian Mbappé n’a pas eu un comportement habituel avec un visage très fermé et une forme de haine incompréhensible, ce qui n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole.

« Les gestes de Kylian Mbappé ressemblent à ceux de quelqu'un d'aigri. Il faut se demander pourquoi il a changé » s’interroge le journal Marca, avant de poursuivre. « Il a tellement serré la mâchoire qu’il en a même oublié sa célébration ». La Cadena SER est également dans l’incompréhension et met en avant sa relation avec Vinicius pour expliquer ce geste inattendu. « Ils ne s’entendent pas aussi bien qu’il n’y paraît. Ce ne sont pas des rivaux, ce ne sont pas des ennemis, ils ne détestent pas, mais j’ai l’impression qu’ils nous vendent une fraternité qui n’existe pas » explique le média.

Kylian Mbappé imprévisible, le Real s'inquiète

De son côté, L’Equipe y va également de son petit commentaire, mais se concentre davantage sur la sortie de Kylian Mbappé en cours de match plutôt que sur sa célébration. « Tête basse, visage contrarié et sans un regard pour son entraîneur. Le Français n’a pas goûté d’être remplacé par Camavinga » écrit le quotidien national. Autant dire qu’au Real, on ne savoure pas vraiment cette victoire pourtant capitale face au Rayo. On se demande plutôt comment va se terminer cette saison avec un Vinicius loin de son meilleur niveau et un Mbappé lunatique dont les réactions sont totalement imprévisibles.