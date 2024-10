Booba clashe Kylian Mbappé en neuf mots qui font mal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Moqué pour sa performance qui ne restera pas dans l’histoire des Clasicos contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a été signalé hors-jeu à huit reprises. Le rappeur Booba s’en est donné à cœur joie pour chambrer une nouvelle fois le Français après la rencontre.

Il était l’une des principales attractions de ce Clasico au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone, mais au final, il a fortement déçu. Kylian Mbappé n’a pas marqué la rencontre à Santiago Bernabéu de son empreinte. Signalé hors-jeu à huit reprises (dont deux fois après avoir marqué), l’attaquant français a assisté, impuissant, à la déroute des Merengue devant leur public (0-4). Les critiques et moqueries ne cessent de fuser sur les réseaux sociaux au sujet de l’ancien joueur du PSG, qui est passé à côté de son premier gros match en Espagne. En tout cas, une personnalité française n’a pas manqué de s’en prendre à Kylian Mbappé après la rencontre et il s’agit du rappeur Booba. Le Duc de Boulogne, supporter du PSG, a été taquin sur les réseaux sociaux envers le joueur tricolore avec une punchline de neuf mots.

Booba se paye encore Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux

Autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste 😂🙉 pic.twitter.com/eQtKRnoRGi — Booba (@booba) October 26, 2024

Sur son compte X (anciennement Twitter), Booba a tweeté : « Autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste », a-t-il écrit. Ce n’est pas la première fois que le rappeur s’en prend à la star de l’Equipe de France. Après, l'annonce du litige à 55 millions d'euros entre le PSG et le joueur, la star française du rap avait pris position en faveur du club de la capitale. Quelques semaines plus tard, il s’en était également pris à Mbappé après une mauvaise prestation face à Majorque. Et ceux qui connaissent Booba le savent, quand ce dernier vous a dans le collimateur, généralement, il ne lâche jamais prise. Avec 6,4 millions de followers sur X, l'artiste pèse dans le game et ses fans se délectent de ces punchlines, y compris lorsqu'il allume à distance le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.