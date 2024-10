Kylian Mbappé, des vidéos confiées à la police

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Tandis que l'enquête suit son cours en Suède concernant une plainte pour viol qui viserait Kylian Mbappé, l'hôtel où a séjourné le joueur français a confié des documents à la police.

La police suédoise travaille dans la discrétion depuis deux semaines après les accusations d'une jeune femme, laquelle a déposé une plainte pour un viol commis dont elle aurait été la victime il y a deux semaines. Une affaire dans laquelle nom de Kylian Mbappé a été cité, même si les enquêteurs n'ont jamais rien confirmé et que le joueur a fait savoir, via son avocate, qu'il n'avait strictement rien à se reprocher concernant son court séjour festif en Suède. Quoi qu'il en soit, à Stockholm l'enquête suit son cours, et c'est à l’hôtel Bank, où l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a séjourné, que se focalisent les investigations. Pour cela, Expressen révèle que la police a profité du très gros système de sécurité mis en place pour l'établissement suite à un incident intervenu il y a quelques années.

50 caméras dans l'hôtel suédois

En effet, Katrin Krantz, journaliste pour le quotidien suédois, explique qu'il y a quatre ans, un individu avait été accusé d'avoir eu une dispute violente avec sa petite amie dans les couloirs de l'hôtel Bank, mais que rien n'avait pu être prouvée. Depuis, la direction de l'établissement fréquenté par Kylian Mbappé il y a deux semaines a fait installer 50 caméras et a renforcé son dispositif de sécurité. De plus, toutes les personnes qui pénètrent dans l'hôtel, y compris l'entourage de stars, sont photographiées et identifiées, et des rondes sont organisées dans les couloirs de l'hôtel jour et nuit afin d'assurer le calme des lieux. « Il y a du personnel sur place la nuit qui vérifie régulièrement ce qui se passe, ce personnel fait plus particulièrement attention aux chambres et aux étages où l'on sait qu'on sert de l'alcool », a confié une source anonyme au quotidien suédois, qui précise que les 50 caméras « sont installées à tous les étages et couvrent, outre la réception et l'entrée de l'hôtel, la zone autour des ascenseurs. » Des images qui auraient été étudiées par la police précise le quotidien.

Notre consœur confirme que le personnel de l'hôtel, du restaurant et de l'établissement de nuit fréquentés par Kylian Mbappé a été sévèrement briefé afin qu'aucune information ne sorte. Et pour l'instant, ce silence absolu est respecté. « Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur tout ce qui concerne nos invités. Notre politique est de ne pas faire de commentaires sur les clients » a, par exemple, répondu Björn Vasseur, patron du restaurant Chez Jolie. La seule certitude, c'est qu'à l'heure qu'il est, l'enquête suit sereinement son cours et plus discrètement possible, même si la presse suédoise est à l'affût.