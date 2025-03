Kylian Mbappé rate son match, le dentiste jugé coupable

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Opéré des dents de sagesse au début de la semaine, Kylian Mbappé était de retour samedi pour affronter le Betis Séville. Un match durant lequel l’avant-centre du Real Madrid n’a pas vraiment brillé.

Impliqué sur l’ouverture du score de Brahim Diaz avec une ouverture lumineuse pour Ferland Mendy au coeur de la défense adverse, Kylian Mbappé s’est contenté de ce geste de classe samedi soir sur la pelouse du Betis Séville. De retour quelques jours après avoir été opéré des dents de sagesse, l’attaquant de l’Equipe de France n’a pas brillé en Andalousie et son équipe non plus, d’ailleurs, avec une défaite 2-1 à la clé. Carlo Ancelotti a bien vu que son attaquant vedette n’était pas dans la forme de sa vie en le remplaçant dès la 75e minute de jeu, fait très inhabituel pour ne pas dire rarissime depuis la signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole.

Mbappé pas à 100% après son opération aux dents

Así son las grandes noches de Champions en el Bernabéu ??!!! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/CBz8D21sqG — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 19, 2025

Mais après la défaite de son équipe contre le Betis, l’entraîneur italien a reconnu que Kylian Mbappé n’était pas en forme en raison de son opération aux dents, ce qui justifie ce changement prématuré. « Il a eu un problème cette semaine (sa dent, ndlr) et il ne s’est pas beaucoup entraîné, il n’était pas au meilleur de sa forme aujourd’hui » a reconnu Carlo Ancelotti avant de conclure. « Pour éviter les problèmes, je l’ai sorti et j’ai fait entrer Endrick, qui était dans une bonne dynamique ». On comprend mieux pourquoi Kylian Mbappé n’a pas brillé et a cédé sa place à un quart d’heure de la fin du match. Pour rappel, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait manqué la demi-finale aller de Coupe du Roi en milieu de semaine et sa présence dans le groupe contre le Betis Séville était incertaine. Kylian Mbappé a finalement tenu sa place, mais sans pouvoir jouer à 100% après avoir passé plusieurs nuits difficiles.