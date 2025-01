Endrick viré du Real, Mbappé pointé du doigt

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Au Real Madrid, les places sont chères cette saison depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Certains joueurs sont frustrés et pourraient déjà quitter le navire merengue.

Le Real Madrid n'est pas encore au niveau auquel on pourrait l'attendre mais les choses vont mieux pour les hommes de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a encore pas mal de travail, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il faut dire que les egos à gérer au sein de son vestiaire sont nombreux. L'arrivée d'un joueur comme Kylian Mbappé n'est pas anodine. Le génie français prend beaucoup de place, tout comme des joueurs comme Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr. Aussi, le simple fait d'être une star assure un temps de jeu conséquent aux concernés. Difficile donc pour la concurrence d'avoir son mot à dire. Et Endrick ne dira pas le contraire, lui qui se contente des miettes depuis son arrivée à Madrid l'été dernier.

Endrick dans le collimateur de Mbappé ?

Ces dernières heures, la situation deviendrait de plus en plus difficile pour l'attaquant brésilien. Selon les informations de Don Balon, Endrick s'est mis à dos Kylian Mbappé. L'ancien du PSG penserait que son jeune coéquipier n'a pas encore le niveau pour avoir plus de temps de jeu au Real Madrid. Son manque de maturité pour gérer la pression est notamment pointé du doigt. L'idée serait donc de faire partir Endrick en prêt afin qu'il s'aguerrisse au football européen de haut niveau. Le média rajoute également que le fait que le jeune joueur de 18 ans fasse partie du clan des Brésiliens ne joue pas en sa faveur auprès de Mbappé. Encore des problèmes d'ego donc à gérer pour Carlo Ancelotti mais aussi Florentino Pérez. Les résultats sont revenus ces derniers jours mais tout ne semble tenir qu'à un fil. Endrick, lui, n'est pas encore parti même si les clubs intéressés (Juve, Tottenham...) ne manquent pas.