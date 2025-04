PSG ‍: Kylian Mbappé passe aux aveux

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Libre après la fin de son contrat l’été dernier, Kylian Mbappé avait choisi de poursuivre sa carrière au Real Madrid. L'ancien Parisien avait pourtant planté les Merengue deux ans plus tôt. Mais la persévérance du président Florentino Pérez a fini par faire la différence.

Totalement épanoui au Real Madrid, Kylian Mbappé ne regrette pas sa décision. L’attaquant français avait choisi de quitter le Paris Saint-Germain libre pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Bien qu’attaché au pensionnaire du Parc des Princes, le Bondynois réalisait son rêve d’enfant. Il était donc difficile pour les dirigeants parisiens de le retenir une nouvelle fois. D’autant qu’en coulisse, la Maison Blanche n’a pas relâché ses efforts pour le convaincre.

Pérez n'a jamais rien lâché

Kylian Mbappé avait certes trahi les Merengue en prolongeant son contrat en 2022. Il n’empêche que Florentino Pérez, contrairement aux supporters madrilènes, n’a pas montré la moindre rancune. Au contraire, le dirigeant espagnol a continué son opération séduction auprès d’un Kylian Mbappé de plus en plus séduit. « Ce n'était pas facile mais en réalité, j'ai toujours eu une bonne relation avec le président (Florentino Pérez), a raconté le capitaine des Bleus à la journaliste Ana Pastor. Il a été à mes côtés dès le premier jour. »

Kylian Mbappé : « Je donne mon opinion avec mes valeurs » https://t.co/cfGHr9iU6P — Foot01.com (@Foot01_com) March 31, 2025

« Même quand je lui ai dit que je restais à Paris, il m'a toujours donné de l'affection et il m'envoyait des messages positifs et ça compte beaucoup. Il a aussi montré de l'affection à ma famille, c'est très important pour moi. Ce sont des choses qui font la différence. Il m'a toujours envoyé des messages positifs. C'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour lui. Je lui ai toujours dit que je donnerai le maximum pour le club, pour lui et pour que les Madrilènes soient heureux », a confié Kylian Mbappé, dont les relations avec Nasser Al-Khelaïfi sont devenues beaucoup plus tendues.