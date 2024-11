Kylian Mbappé, sa promesse pour son dernier coup de coeur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Au coeur de beaucoup de sujets actuellement, Kylian Mbappé voit son investissement au SM Caen passer au second plan. Mais les dirigeants installés sur place ont tenu à mettre les choses au clair.

Présent sur tous les fronts ou presque ces dernières semaines, Kylian Mbappé possède une actualité chargée qui a presque fait passer une opération d’ampleur dans le football français au second plan. En effet, l’attaquant français est tout simplement devenu le propriétaire du SM Caen, dans un projet qui lui tenait à coeur. Il a toujours apprécié le club normand, où il avait fait un bref essai dans sa jeunesse, pour son côté formateur, sa proximité avec Paris, et son potentiel qui est celui d’un club capable de s’installer en Ligue 1 dans les années à venir. La société d’investissement de l’ancienne star du PSG a pris les choses en mains, et pour le moment, Kylian Mbappé reste encore loin de ce projet. Du moins sur le plan géographique.

Car sur le plan de l’implication et du suivi, malgré des débuts difficiles à Madrid et des polémiques extra-sportives, le kid de Bondy est très impliqué avec le projet de Malherbe. C’est ce qu’a assuré Gérard Prêcheur, ancien directeur de Clairefontaine où il a pu faire connaissance avec Mbappé et sa famille, qui est désormais au coeur du projet. Depuis le rachat du club, l’ancien entraineur de l’OL et du PSG féminin est devenu le directeur technique du SM Caen. Sur France Bleu dans l’émission Allo Malherbe, il a tenu à faire savoir que Kylian Mbappé prenait très au sérieux son implication dans la cité des Vikings, et qu’il ferait tout pour venir à D’Ornano prochainement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Je l'ai eu au début au téléphone et là c'est une période un peu plus délicate. Son arrivée à Madrid n'est pas si simple que ça. Cela fait quelque temps que je ne l'ai pas eu en direct mais c'est prévu que l'on reprenne contact dans les prochains jours. Sa grande volonté est de venir à d'Ornano voir le SM Caen. Je sais qu'aujourd'hui sa venue à Caen n'est pas si simple que ça, à l'égard des dirigeants du Réal Madrid. En tout cas c'est sa volonté. Sachez qu'il regarde tous les matchs des pros, ça c'est sûr. On a même pu en discuter à la reprise mais je suis convaincu que dès qu'il aura l'opportunité, il viendra », a expliqué Gérard Prêcheur, persuadé qu’on verra bientôt Kylian Mbappé en Normandie pour soutenir l’équipe dans laquelle il a investi et qui connait pour le moment une première partie de saison très compliquée, après un été sans recrutement ou presque.