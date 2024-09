Trahir le Real pour Liverpool, Mbappé avait dit oui

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a fait le grand saut cet été en rejoignant le Real Madrid. L'attaquant de 25 ans voulait quitter le PSG depuis quelques années déjà. Et Liverpool avait une vraie chance de l'avoir.

Le Real Madrid peut désormais jouir du talent de Kylian Mbappé. Le joueur a décidé de quitter le PSG pour réaliser son rêve après des années de services dans la capitale et des feuilletons innombrables. Car Mbappé aurait pu quitter le PSG en 2021, en 2022, en 2023 avant de le faire à l'été 2024. En 2022 d'ailleurs, l'attaquant français était prêt à faire beaucoup pour partir, le tout en espérant que le club de la capitale puisse y trouver son compte financièrement. Et Liverpool était à l'époque le club le mieux placé à en croire les informations de L'Equipe.

Mbappé à Liverpool, il était ok

Le média indique en effet ces dernières heures que Mbappé était bel et bien d'accord pour rejoindre les Reds en mai 2022. A ce moment-là, le crack de Bondy s'est apparemment senti trahi par les champions de France et a demandé à quitter le club rapidement, de peur que le projet ne lui convienne plus. Contacté par Liverpool, Mbappé avait donné son aval pour une arrivée, même en sachant que le Real Madrid l'attendait déjà. L'Equipe rajoute que lors de l'été 2022, le club de la Mersey aurait proposé 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de Mbappé. Problème, Antero Henrique en voulait... 400 millions d'euros. De quoi mettre fin à l'opération Mbappé à Liverpool. En tout cas, si le Real Madrid peut désormais compter sur les services du champion du monde 2018, ce dernier a exploré des options qui ne plairont sans doute pas aux amoureux de la Casa Blanca. Heureusement pour tout le monde, l'opération Mbappé à Madrid a fini par voir le jour.