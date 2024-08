Kylian Mbappé au Real, Yannick Noah devient brutal

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

3 matchs de Liga et aucun but inscrit, Kylian Mbappé ne vit pas l'entame rêvée au Real Madrid. Cette méforme lui attire les foudres de la presse et du grand public. Un traitement injuste pour Yannick Noah.

Le transfert du siècle ne casse pas la baraque pour le moment au Real Madrid. Kylian Mbappé n'a pas encore retrouvé son rythme de croisière du PSG. L'homme aux 44 buts avec les Parisiens la saison passée n'a trouvé qu'une fois le chemin des filets au Real. C'était en Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta Bergame. Depuis, c'est le calme plat dans son nouveau championnat, la Liga. Le Français a raté plusieurs occasions et s'est révélé très emprunté dans le jeu. La presse espagnole n'a pas caché sa déception, usant de mots durs pour qualifier les débuts de Mbappé à Madrid.

Noah demande de la patience pour Mbappé

Plus mesuré, ce traitement est quand même suivi en France. Les différents observateurs hexagonaux n'hésitent pas à parler du flop Mbappé. Les supporters et autres passionnés de football leur ont emboîté le pas, moquant l'inefficacité de l'ancien parisien. Kylian Mbappé est sous pression en Espagne et en France. Une situation inacceptable pour Yannick Noah. Fan du capitaine de l'Equipe de France, l'ancien tennisman a exprimé sa colère sur Europe 1. Selon lui, Kylian Mbappé doit être un peu ménagé pour reprendre confiance dans son nouvel environnement.

🎙️Les débuts de Kylian Mbappé avec le Real Madrid sont particulièrement critiqués. Yannick Noah prend la défense du capitaine de l'équipe de France : pic.twitter.com/z7rMEOzB7S — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) August 30, 2024

« Quand je vais d'un endroit à l'autre, j'écoute la radio, j'entends un peu les trucs sur les réseaux sociaux mais put***, foutez-lui la paix ! Ça fait trois minutes que Kylian Mbappé est au Real Madrid, laissez-le ! Il avait des posters, il rêvait d'y être, il arrive... Mais il a raté une passe, il a raté un but... Si c'est mon môme, mais je deviens fou, laissez-le ! Tu changes de pays, de maison, tes potes ne sont plus là, ta famille... Ce n'est pas simple », a t-il lâché dans le Studio des Légendes. Une indulgence qui ne sera pas facile à obtenir, Kylian Mbappé étant devenu le visage du football français depuis plusieurs années avec l'attente que cela suscite.