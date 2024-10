Kylian Mbappé a perdu une chose en Suède

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Kylian Mbappé est au coeur des débats en France plus qu'en Espagne. La star des Bleus ne tient plus ses promesses.

De retour sur le terrain sportif avec son club du Real Madrid, depuis sa fameuse virée à Stockholm pendant la trêve internationale, alors que l’Equipe de France jouait dans le même temps contre Israël, Kylian Mbappé a marqué les esprits avec un but exceptionnel sur la pelouse du Celta Vigo. Cependant, depuis une dizaine de jours, la notoriété du champion du monde français en 2018 en a pris un sacré coup. Et cela même sans que l'on sache les résultats de l'enquête menée en Suède après une plainte pour viol déposée par une jeune femme qui viserait le Kid de Bondy, même si l'avocate du joueur dément tout cela.

Un sujet très sensible, et qui pourrait évidemment connaître des rebondissements selon les suites de ce dossier. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz, ancien entraîneur d’Evian-TG, Toulouse ou encore de Caen, le club qui appartient désormais à Kylian Mbappé, a vidé son sac. Le consultant a notamment comparé en termes d’exemplarité ce dernier avec d’autres célébrités sportives françaises comme Antoine Dupont ou encore Teddy Riner.

Dupraz ne considère plus Mbappé comme une star

🗣 🇫🇷 Pascal Dupraz : "Pour moi, Mbappé, ce n'est pas une star, car il n'est plus exemplaire." pic.twitter.com/juw3Ua8n5s — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 20, 2024

L’entraîneur de 62 ans estime que Kylian Mbappé ne doit plus être considéré comme étant une star : « Il y a des critères objectifs pour pouvoir considérer les sportifs comme des stars : le talent, le palmarès, la notoriété, la popularité, les émotions que le champion peut te procurer, les émoluments, l’exemplarité. C’est pour ça que j’enlève Léon Marchand, Teddy Riner et Victor Wembanyama. Ce sont des sports souvent cités lorsque l’on évoque les Jeux Olympiques, c’est-à-dire tous les quatre ans, et j’en suis désolé, car ce sont des champions merveilleux. Ce qui fait la différence entre Mbappé et Dupont, c’est que peut-être que Dupont n’a pas été champion du monde l'an dernier, mais c'est parce qu’il était blessé. Tout cela relève de la subjectivité, mais pour moi, Mbappé n’est pas une star parce qu’il n’est plus exemplaire. C’est ma manière de définir une star. Dupont incarne le gendre idéal », a-t-il lâché.

Une pierre de plus dans le jardin de Kylian Mbappé qui, lors de ses deux dernières sorties en France, contre Lille en Ligue des Champions, et avec la France à Lyon, a été copieusement sifflé. Le désamour entre le champion du monde 2018 est désormais réel, à voir jusqu'où cela va aller. Les Bleus recevront Israël le 14 novembre au Stade de France en Ligue des Nations, cela pourrait être un vrai test grandeur nature pour celui qui après la finale du Mondial 2022 était le chouchou de tout un pays. À présent, Mbappé n'est plus que l'un des rois de Madrid.