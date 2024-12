Une journée au boulot, Mbappé prime de retour

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En difficulté contre Liverpool ou encore face à Bilbao, Kylian Mbappé a marqué un but dans son pur style sur la pelouse de Gérone samedi soir. Enfin le retour du capitaine de l’Equipe de France à son prime ?

Auteur de son neuvième but en Liga samedi soir à Gérone, Kylian Mbappé tente de balayer les doutes. Auteur de prestations catastrophiques contre Liverpool et Bilbao ces derniers jours, l’international français n’a pas réalisé le match de sa vie contre Gérone. Mais cette fois, le capitaine des Bleus a trouvé le chemin des filets en inscrivant un but splendide. Après un appel incisif, le Bondynois a marqué d’une frappe puissante dans un angle fermé. De quoi faire le plein de confiance avant un match crucial en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Après la victoire du club merengue, Kylian Mbappé a estimé qu’il avait simplement fait son « travail » en marquant, une phrase qui n’est pas sans rappeler la fameuse punchline de « la journée au boulot » après la victoire du PSG à Marseille.

« C’est mon travail… »

De quoi se rappeler au bon souvenir du grand Mbappé, peut-être sur le chemin du retour. « Ce fut un match difficile. Nous savions l'importance qu'il avait et il fallait le gagner. On a joué contre une équipe très forte à domicile, qui aime avoir le ballon. On a bien commencé le match, on a marqué en première période. Ensuite, on est revenu plus fort et on a marqué deux buts consécutivement. Mon but ? Ça fait partie de mon travail d'aider l'équipe. J'essaye de le faire à chaque match, de jouer avec de la personnalité et surtout aider l'équipe à gagner » a commenté Kylian Mbappé, qui espère désormais pouvoir enchainer face à l’Atalanta Bergame et ne pas vivre une nouvelle soirée européenne difficile. Avec l’absence de Vinicius et les incertitudes autour de Bellingham, sorti sur blessure samedi soir, Kylian Mbappé sera une nouvelle fois au centre de l’attention.