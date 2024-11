Real ‍: Kylian Mbappé veut tout plaquer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le malaise Kylian Mbappé est de plus en plus important au Real Madrid, après la gifle reçue par le club de la Casa Blanca face à l’AC Milan. Et l’international français commence à se fâcher, notamment en raison du rôle que lui a confié Carlo Ancelotti au sein de l’équipe.

Vivement critiqué par la presse espagnole après le Clasico perdu par le Real Madrid contre le FC Barcelone il y a deux semaines, Kylian Mbappé prend une fois de plus très cher ce mercredi. La défaite du Real face à l’AC Milan en Ligue des Champions ne passe pas, et le numéro 9 du club merengue est une fois de plus la cible des supporters et des médias, alors que Mike Maignan l’a écoeuré mardi à Bernabeu, repoussant plusieurs de ses occasions. Au-delà de son inefficacité, Kylian Mbappé ne parvient pas à briller dans ce rôle d’avant-centre dans lequel Carlo Ancelotti l’utilise depuis sa signature dans la capitale espagnole.

Et si les observateurs commencent à perdre patience, c’est également le cas de Kylian Mbappé. D’après les informations du média espagnol Sport, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en a marre de jouer dans l’axe, lui qui s’est toujours considéré comme un joueur de côté, avec une nette préférence pour l’aile gauche. Un énorme problème va donc se poser au Real Madrid puisqu’au poste que courtise Kylian Mbappé, un certain Vinicius Junior est intouchable. « L'entraîneur italien a un gros problème sur la table et aucune bonne solution car aucun des deux ne peut aller sur le banc » note le média espagnol.

Mbappé ne veut plus jouer dans l'axe

Comment va pouvoir s’y prendre Carlo Ancelotti, de plus en plus menacé après les deux défaites consécutives contre Barcelone puis Milan ? Sport murmure une solution et elle risque de faire un choc. « Vinicius occupe la place de Mbappé et c'est aujourd'hui un joueur beaucoup plus décisif que le Français, mais Madrid devra opter pour l'un des deux s'il veut que le projet avance » écrit notre confrère Lluis Miguelsanz, pour qui Carlo Ancelotti va devoir se résoudre à mettre Kylian Mbappé sur le banc, si le buteur français ne souhaite plus jouer dans l’axe comme cela semble de plus en plus évident.

Un scénario que Florentino Pérez veut éviter à tout prix, lui qui a accompli l’un de ses plus grands rêves l’été dernier en recrutant le capitaine des Bleus, qu’il courtisait depuis de longues années. Définitivement, l’aventure de Kylian Mbappé est en train de tourner au vinaigre au Real Madrid et on se demande maintenant comment la situation pourrait s’arranger.