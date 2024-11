Kylian Mbappé à Paris, une trêve plus calme qu'en Suède

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Pas retenu en équipe de France, Kylian Mbappé a profité de la trêve internationale pour venir à Paris.

Après la victoire du Real Madrid samedi contre Osasuna, Kylian Mbappé a eu droit à quelques jours de repos comme ses coéquipiers, alors que commence la trêve internationale. Didier Deschamps ne l'ayant pas convoqué pour affronter Israël et l'Italie, l'attaquant français a cette fois décidé de mettre le cap non pas vers Stockholm mais vers Paris. Via son compte Instagram, l'ancien joueur vedette du Paris Saint-Germain a mis en ligne des photos où on le voit avec Achraf Hakimi en train de jouer à la console ou bien après une partie de padel, toujours avec le défenseur international marocain du PSG, mais également Arnaud Tenas, désormais troisième gardien de but du club de la capitale après la signature de Matvey Safonov.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Sachant que ce lundi, Achraf Hakimi était au Maroc pour l'inauguration d'une académie du Paris Saint-Germain à Casablanca avant de rejoindre les Lions de l'Atlas, ces photos ont donc été prises ce week-end à Paris. Une manière comme une autre pour Kylian Mbappé de se changer les idées au moment où le joueur de 25 ans traverse des difficultés, tout en rappelant qu'il gardait un lien avec ses anciens coéquipiers du PSG. L'attaquant français du Real Madrid a désormais un peu moins de deux semaines pour se préparer avant le sprint final des Merengue en 2024, avec notamment un déplacement à Anfield pour y affronter Liverpool en Ligue des champions le 27 novembre, puis un autre voyage, cette fois à Bergame, pour y défier l'Atalanta le 10 décembre. Deux matchs décisifs où Carlo Ancelotti espère pouvoir compter sur un Mbappé à son meilleur niveau.