Real ‍: Kylian Mbappé a eu chaud à l'entraînement

Perturbé par des problèmes extra-sportifs ces dernières semaines, Kylian Mbappé a reconnu que le terrain était un exutoire pour lui. Mais ce vendredi, l’international français a sans doute eu des sueurs froides à l’entraînement.

Très fortement critiqué par les médias espagnols et par les supporters du Real Madrid après sa prestation dans le Clasico face au FC Barcelone samedi dernier, Kylian Mbappé s’est réfugié dans l’entraînement avec l’objectif de montrer la meilleure version de lui-même dans les matchs à venir. Le Real Madrid ne jouera pas ce week-end puisque le match face à Valence a été reporté en raison des inondations en Espagne, ce qui n’a pas empêché Carlo Ancelotti de convier ses troupes à l’entraînement ce vendredi.

A cette occasion, Kylian Mbappé a pu se frotter à la robustesse voire à l’inconscience de son coéquipier Antonio Rüdiger. L’international allemand a la réputation d’être l’un des défenseurs les plus agressifs en Europe et à priori, il tient à ce que cela se voit également à l’entraînement. Kylian Mbappé a bien failli en payer le prix cher puisque l’Allemand a tenté un tacle totalement fou sur le capitaine de l’Equipe de France, les deux jambes ouvertes et décollées. Fort heureusement, Kylian Mbappé est parvenu à éviter l’ancien défenseur de Chelsea, sans quoi le pire aurait pu être à craindre pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Heureusement car le natif de Paris n'a pas besoin de ça en ce moment.