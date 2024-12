Kylian Mbappé se fait secouer par Canal+

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a marqué un but contre Getafe, mais cela ne suffit pas à calmer les critiques sur les performances du joueur français du Real Madrid. Sur Canal+, on n'a pas été tendre avec le champion du monde 2018.

Le Real Madrid a retrouvé des couleurs dimanche à l'occasion de la réception de Getafe, avec en plus un joli but marqué par Kylian Mbappé. Lequel en contrepartie a laissé Jude Bellingham tirer, et inscrire, un penalty. Mais cela n'empêche pas l'attaquant français de 25 ans d'être encore et toujours au cœur des débats. Cela a notamment été le cas sur Canal+ lorsque le Canal Football Club s'est penché sur le cas de Mbappé. Si Margot Dumont reste relativement optimiste concernant l'attaquant tricolore de Madrid, Bertrand Latour n'est pas du tout convaincu. Le journaliste vedette de la chaîne cryptée s'est longuement exprimé au sujet de Kylian Mbappé et il n'a pas été tendre.

Mbappé au frigo, ça se discute

Alors qu'Hervé Mathoux évoquait la possibilité pour Kylian Mbappé de prendre une pause afin de se relancer, Bertrand Latour s'est montré pugnace. « C’est difficile d’être définitif avec Kylian Mbappé puisqu’il ne parle pas. On est dans des supputations, mais hormis le match de ce dimanche contre Getafe, dont on ne va pas en faire des caisses, à chaque match, il creuse. Contre Liverpool, moi, je ne l’avais jamais vu aussi mauvais. Rater un penalty, c’est arrivé à de nombreux grands joueurs. Mais là, il rate des passes à trois mètres, il ne fait plus des appels. C’est tout le contenu de la rencontre à Anfield et l’indigence de sa prestation qui m’inquiètent. Peut-être qu’il faut aller au frigo quelque temps. Est-ce possible quand on est dans le club le plus prestigieux du monde avec le salaire qui est le sien ? Pour moi, Mbappé n’a pas trouvé la solution et ce n’est pas le match contre Getafe qui me fait changer d’avis », a d'abord lancé le journaliste de Canal+, avant de passer la deuxième couche.

Pour Bertrand Latour, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain se trouve trop facilement des motifs pour ne pas être au top. « Mbappé a toujours des excuses. Au PSG, d’abord, c'était Di Maria qui ne lui donnait pas le ballon, après, c'était avec Messi que cela n’allait pas. Quand Vinicius est là, ils se marchent sur les pieds, et quand il n’est pas là, il est trop seul. Pendant très longtemps, il a marqué des buts qui ont évité que l’on parle du contenu, mais là, il n’y a ni les buts, ni le contenu et on se demande ce qu’il se passe. Faire 7km par match, c’est ce qu’il fait depuis des années », a lancé notre confrère, clairement agacé que l'on puisse toujours tout pardonner à Kylian Mbappé.