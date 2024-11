Kylian Mbappé, une décision choquante

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En bonne forme physique, Kylian Mbappé n'a pourtant pas été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre. William Gallas conteste le choix du sélectionneur français.

Kylian Mbappé a souvent réalisé des exploits inédits depuis le début de sa carrière. Néanmoins, il se serait bien passé de la grande première vécue pendant ce mois de novembre. Capitaine et star de l'Equipe de France, l'attaquant madrilène n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. C'est d'autant plus surprenant qu'il n'est pas blessé actuellement et qu'il avait émis le souhait de venir à Clairefontaine. Si la plupart des journalistes s'interrogent, certains justifient quand même le choix du sélectionneur. En effet, Mbappé ne réalise pas de grandes performances avec le Real Madrid depuis son arrivée en Espagne. De plus, son langage corporel est inquiétant avec une certaine lassitude exprimée.

Ce Mbappé méritait tout de même les Bleus

Néanmoins, après le décevant 0-0 contre Israël jeudi, on est en droit de se demander s'il ne fallait pas appeler Kylian Mbappé en Equipe de France. Une analyse partagée par William Gallas, qui estime que le niveau du kid de Bondy ne peut pas expliquer sa non-convocation. Désarçonné par cette affaire, l'ancien défenseur juge le niveau actuel de Mbappé toujours suffisant pour mériter une place dans les 23. Seule une volonté de mettre au repos l'attaquant peut entrer en ligne de compte.

« Je ne comprends pas pourquoi Kylian Mbappé n'a pas été appelé en équipe de France. Peut-être que Didier Deschamps laisse Kylian Mbappé se reposer davantage et réduit son temps de jeu. Le début de saison de Kylian Mbappé n'a pas été très bon, il a eu des problèmes sur le terrain et en dehors. Ses performances ne sont pas extraordinaires, même lorsqu'il marque en Liga, ce n'est pas le même Kylian Mbappé que nous avions l'habitude de voir. Je pense que Didier Deschamps laisse Kylian Mbappé se reposer avec l'équipe du Real Madrid et réduit son temps de jeu pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau », a indiqué Gallas au média Madeinfoot. Les prochains matchs de Kylian Mbappé à Madrid seront donc scrutés de près.