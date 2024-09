Real ‍: Mbappé interdit de stade à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En milieu de semaine, Kylian Mbappé s'est blessé au biceps fémoral. Le Français va rater les trois prochaines semaines et notamment le derby Atlético-Real de ce dimanche. Absent sur la pelouse, il ne pourra pas siéger en tribunes non plus.

Kylian Mbappé va rater le premier moment fort de la saison du Real Madrid. Touché au biceps fémoral après le match contre Alaves mardi, l'attaquant français ne jouera pas le derby contre l'Atlético ce dimanche. Un choc important au classement entre deux clubs séparés par deux petits points seulement. Surtout, c'est une affiche haute en couleur avec une réelle tension entre les deux ennemis madrilènes. L'affiche est très excitante à vivre sur une pelouse ou au stade. Malgré son forfait, Kylian Mbappé ne voulait rater pour rien au monde la rencontre au Metropolitano.

Le Real prive Mbappé de stade

Malheureusement, il ne pourra pas être spectateur d'Atlético-Real non plus. Selon les informations de L'Equipe, le Real Madrid a dissuadé sa star française de se rendre dans les tribunes du club ennemi. Ce refus de la Maison Blanche est motivé par des raisons de sécurité. Avec une tension de plus en plus forte entre les deux clubs ces derniers mois, les incidents se sont multipliés en tribunes et plus particulièrement dans l'enceinte des Colchoneros.

Faute de pouvoir disputer le derby contre l'Atlético ce dimanche, Kylian Mbappé, en convalescence, espérait être présent au stade Metropolitano pour supporter ses coéquipers. Le Real l'en a dissuadé https://t.co/5y0vXULiMY pic.twitter.com/QKLPE0Vlb0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 28, 2024

De quoi créer des mouvements de foule que le Real veut éviter à Kylian Mbappé. Pas sûr toutefois que le capitaine de l'Equipe de France aurait mis en colère les supporters de l'Atlético tant ceux-ci détestent bien plus Vinicius. Pour soutenir ses coéquipiers du Real Madrid, Kylian Mbappé devra se contenter d'une prise de parole au centre d'entraînement ainsi que de messages écrits et vidéos via son téléphone portable.