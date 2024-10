Mbappé victime de l'effet PSG en France ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

De retour de blessure plus vite que prévu, Kylian Mbappé revient en France ce mercredi à l’occasion du match entre Lille et le Real Madrid en Ligue des Champions. Un match spécial pour l’attaquant français alors que sa cote de popularité n’a jamais été aussi basse dans son pays.

Adulé par toute la France après la Coupe du monde 2018 et plus encore après l’épopée de 2022 malgré la finale perdue contre l’Argentine, Kylian Mbappé est nettement moins apprécié des Français depuis quelques mois. L’ancien attaquant du PSG s’est écroulé dans le classement des personnalités préférées des Français en glissant à la 4e place derrière Jean-Jacques Goldman, Thomas Pesquet et Omar Sy.

Et ce n’est pas l’Euro 2024 qui lui a permis de se refaire la cerise à ce niveau, au vu des matchs très pauvres en émotions livrés par l’Equipe de France. Blessé il y a une semaine, Kylian Mbappé ne devait pas être du déplacement à Lille ce mercredi mais contre toute attente, le capitaine des Bleus est déjà de retour. Il ne voulait pas rater son grand retour en France, à l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions.

Un déplacement important pour lui, juste avant la trêve internationale, au moment de débuter une opération reconquête auprès des Français, orphelins d’Antoine Griezmann, lequel vient de prendre sa retraite internationale. D’après un dernier sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, les Français ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de Kylian Mbappé, 12% de moins qu’il y a six mois ! Une baisse terrible, qui s’explique en partie en raison de son conflit avec le PSG selon Florian Ridard, conseiller au cabinet Vae Solis Communications, et qui travaille avec des acteurs du football.

La cote de popularité de Mbappé s'effondre... à cause du PSG ?

« Son conflit actuel avec le PSG, avec 55 ME réclamés pour trois mois de salaire et des primes, matérialise une déconnexion, un éloignement sociétal. Ce sondage matérialise vraiment sa distance avec le public français. Il est passé en moins de deux ans de favori pour porter la flamme olympique des JO de Paris 2024 à joueur de l’équipe de France loin d’avoir le capital sympathie le plus fort, à l’inverse d’un Griezmann plus proche du public » détaille l’expert, interrogé par 20 Minutes. A l’heure où « Grizou » a dit adieu au maillot Bleu, Kylian Mbappé doit impérativement reconquérir les Français. Et cela commence dès ce mercredi à l’occasion de son déplacement à Lille avec les couleurs du Real Madrid, une soirée durant laquelle l’ancien buteur du PSG sera scruté de près.