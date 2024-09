Plus fort sans Mbappé, le Real a un gros problème

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a marqué ce mardi en Ligue des Champions son 5e but en 7 matchs sous les couleurs du Real Madrid. Un bilan positif, qui ne reflète pas vraiment une impression mitigée depuis son arrivée.

Cet été, le Real Madrid a réussi un joli coup en récupérant Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Deux ans après sa signature avortée dans la capitale espagnole, le capitaine de l’Equipe de France a enfin réalisé ce qu’il considère comme « un rêve » en rejoignant le club de la capitale espagnole. Ses débuts sont plutôt réussis sur le plan statistiques avec cinq buts inscrits en l’espace de sept matchs et un but pour son premier match de Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce mardi contre Stuttgart (3-1). On pourrait alors penser que tout va bien, mais ce n’est pas vraiment le cas.

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé (et le départ de Kroos), le Real Madrid est beaucoup moins flamboyant. Le jeu de l’équipe de Carlo Ancelotti est illisible, et les résultats sont tirés par les cheveux. Et si finalement, le Real n’avait pas fait une grosse erreur en s’offrant Mbappé, ce qui oblige presque son entraîneur à aligner quatre attaquants à chaque match ? C’est la question que se pose Etienne Moatti, consultant pour la Chaîne L’Equipe. « Il suffit de regarder le match, il y a cinq ou six occasions très nettes pour Stuttgart. Le jeu du Real Madrid est décousu, cette équipe devient déséquilibrée avec l’arrivée de Kylian Mbappé et ce n’est pas vraiment de sa faute, ce n’est pas parce qu’il n’est pas bon » a expliqué Etienne Moatti, sans jeter la pierre à Kylian Mbappé mais en dressant un constat objectif, avant de poursuivre.

Le Real était plus équilibré sans Kylian Mbappé

« C’était une équipe compacte qui pouvait jouer très vite en contre l’année dernière, ce n’est plus vraiment ça. C’était une équipe qui défendait très bien ensemble, ce n’est plus vraiment ça non plus. L’équipe en face était joueuse, et le Real Madrid s’en sort très bien. C’est à se demander s’il ne faudrait pas revenir à l’équipe de la saison dernière » a lancé le journaliste dans L’Equipe du Soir. Bien sûr, il est nécessaire à Kylian Mbappé comme à n’importe quel joueur d’avoir un temps d’adaptation avant d’être définitivement jugé. Mais au-delà des performances individuelles du Français, c’est l’expression collective décevante du jeu madrilène qui interpelle depuis que le buteur français de 25 ans a intégré l’équipe. Espérons pour le Real Madrid que cela se règle rapidement, car il ne sera pas facile, pour ne pas dire impossible pour Carlo Ancelotti, de sacrifier Bellingham, Rodrygo, Vinicius ou Mbappé.