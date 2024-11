Mbappé à Stockholm ‍: Entrée masquée, bowling, des nouveaux détails révélés

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé avait beaucoup fait parler de lui en octobre dernier lors d'une virée à Stockholm. Et on en sait d'ailleurs un peu plus concernant la petite fête à laquelle il a pris part dans la capitale suédoise.

Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques ces dernières semaines. Que ce soit pour ses performances sur le terrain ou ses frasques en dehors, l'ancien du PSG est très présent médiatiquement. Pas pour les bonnes raisons cependant... L'international français avait notamment décidé de ne pas prendre part au dernier rassemblement des Bleus en octobre. Son désir : recharger les batteries et se concentrer sur le Real Madrid. Mais voilà, Mbappé avait aussi un autre projet en tête, à savoir se rendre en Suède afin de prendre du bon temps. Mais rien ne s'est passé comme prévu lors de son escapade express à Stockholm. Photos prises par des paparazzi, scandale autour d'une potentielle agression sexuelle dans un hôtel, Mbappé se rappellera longtemps de son voyage.

Mbappé à Stockholm, une soirée qui fuite

Ces dernières heures, la presse suédoise, via Expressen, en a dit plus sur le déroulé de la soirée de Mbappé, avec des détails précis. Selon les informations du média, Mbappé, accompagné de Nordi Mukiele, a passé deux nuits à l’hôtel Bank. Dès le jeudi soir, le Français a fait la fête dans le salon VIP privé du Birka bowling and darts près de Sankt Eriksplan. Au programme, bowling avec alcool. Une activité qui coûte environ 300 euros de l'heure. Afin de rester incognito pour arriver à ce lieu de bowling, Mbappé serait entré par une entrée différente et se serait masqué pour éviter les regards. Expressen rajoute que la réservation a été faite sans que le nom de Mbappé soit utilisé. Le personnel présent ne savait d'ailleurs pas que le footballeur serait présent. A noter qu'après ce before au bowling, Mbappé et son groupe ont continué vers Stureplan, où ils ont fait la fête dans la salle de ping-pong privée adjacente à la discothèque V. Il aurait alors été entouré de femmes invitées à l'événement. Plusieurs d'entre elles auraient ensuite suivi Mbappé à l'hôtel Bank, avant qu'une plainte ne soit rapportée contre le footballeur, toujours selon la presse suédoise car les autorités se sont refusées à tout commentaire en ce sens.