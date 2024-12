Mbappé ‍: « ‍Je serais resté au PSG toute ma vie ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Kylian Mbappé a de nouveau fait savoir que son départ du Paris Saint-Germain ne s’est pas fait sans un pincement au cœur. Il affirme même qu’il était prêt à y rester toute sa carrière.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé refusait catégoriquement de prolonger avec le Paris Saint-Germain pour réaliser son rêve : porter un jour le maillot du Real Madrid. Sa volonté était ferme. Le Bondynois voulait quitter l’un des meilleurs clubs du monde pour rejoindre celui qu’il considère comme étant le meilleur. Au micro de beIN Sports, l’actuel numéro 9 du Real, qui vient de remporter un deuxième trophée sous ses nouvelles couleurs, a affirmé que son destin aurait déjà été tout tracé si signer au Real Madrid n’avait pas été envisageable.

« C’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG »

« J’ai fait sept ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que, peut-être, je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde. Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr, je regarde toujours les matchs du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment », a révélé Kylian Mbappé, de passage dans l’émission « beIN United » au cours de laquelle il a répondu à des questions de jeunes en situation de handicap.

Des révélations qui peuvent faire nourrir des regrets aux supporters du Paris Saint-Germain. A l’heure où le club parisien connait quelques bévues offensives, compter Kylian Mbappé dans l’effectif n’aurait pas été de refus pour Luis Enrique.