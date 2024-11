Larqué sur Mbappé ‍: « ‍Il ne l’a jamais démenti ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est clairement en crise et son absence en équipe de France rappelle que les problèmes sportifs ne sont pas les seuls à peser sur sa forme actuelle.

Kylian Mbappé se heurte à un réel mur pour la première fois de sa carrière. Ces derniers mois, l’attaquant français ne parvient plus à retrouver ce qui fait sa force : sa vitesse, son insouciance, sa précision et son efficacité. Les deux demi-finales face à Dortmund, l’Euro avec la France, le début de saison avec le Real Madrid, rien ne va pour l’ancien joueur du PSG, qui manque le cadre, se fait prendre hors-jeu à profusion, se marche sur les pieds avec ses coéquipiers, et voit surtout son équipe enchainer les résultats décevants depuis qu’il a signé.

Mbappé en a trop fait, Larqué accuse

Viennent à cela se greffer des problèmes extra-sportifs, avec notamment son escapade en Suède et la plainte qui le concernerait de la part d’une jeune femme selon la presse locale. Mais pour Jean-Michel Larqué, le problème est plus profond et concerne notamment sa faculté à avoir voulu tout diriger, notamment au PSG quand il s’occupait à moitié du recrutement, et prenait position aussi sur les problèmes de société.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus 📋



Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe 🇫🇷🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

« Il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Mais quelque part, quand tu es en position de faiblesse, tout revient à la surface. Lorsqu’on disait que Mbappé voulait ceci ou cela, et faisait des caprices au PSG parce qu’il voulait tel ou tel joueur. On a parlé de son intervention entre guillemets pour faire venir Dembélé, il ne l’a jamais démentie. On a l’impression qu’il s’est mêlé des choses dont il n’avait pas à se mêler. Et en point d’orgue, sur le plan sociétal, il s’est exprimé alors qu’il n’aurait pas dû. Toi Manu (Petit), on connait tes opinions, mais tu ne t’es jamais servi de l’équipe de France pour en parler. Il s’est mêlé de choses qui ne le regardait pas. Ça le dérègle, les joueurs, ce sont des moteurs de Formule 1 », a assuré l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, pour qui Kylian Mbappé s’est bien trop dispersé ces dernières années et a fini par faire passer le football au second plan. Une mise à l’écart impardonnable tant l’exigence du haut niveau est élevée pour des joueurs de son rang.