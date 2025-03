Esp ‍: 31 buts au Real, Kylian Mbappé embrasse ses haters

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Très souvent critiqué depuis le début de la saison, notamment par les observateurs en Espagne, Kylian Mbappé réalise pourtant des prouesses pour sa première année sous le maillot du Real Madrid. C'est bien simple, l'international français est le joueur le plus décisif de l'effectif de Carlo Ancelotti, et il l'a de nouveau prouvé ce samedi soir sur la pelouse de Villarreal. Tandis que le club merengue était bien mal embarqué avec un score défavorable de 1-0, c'est une fois de plus l'ancien Parisien qui a remis son équipe sur les bons rails. Un but symbolique pour le capitaine de l'Equipe de France puisqu'il s'agit de son trentième avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. En feu, le numéro 9 du club de la Casa Blanca ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisque quelques minutes seulement plus tard, il a inscrit un second but face à Villarreal permettant au Real Madrid de prendre les devants.

