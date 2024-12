Kylian Mbappé en Suède, l'enquête est officiellement close ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué officiel de la procureure en charge de l’affaire, la justice suédoise annonce que Kylian Mbappé ne sera pas poursuivi, malgré les accusations d’une jeune femme, car les preuves ne sont pas suffisantes pour soupçonner le buteur du Real Madrid.

Visé par une enquête pour « viol et agression sexuelle » en Suède depuis le 15 octobre, Kylian Mbappé peut souffler. De retour à un bon niveau sur les terrains, le buteur du Real Madrid a reçu une excellente nouvelle extra-sportive ce jeudi. Et pour cause, la procureure en charge de l’affaire à Stockholm a révélé que les charges qui pouvaient concerner l’ancien joueur du Paris Saint-Germain étaient officiellement abandonnées. « Au cours de l'enquête, une personne raisonnablement soupçonnée de viol et deux cas de harcèlement sexuel ont été identifiés, mais j'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre la procédure et l'enquête est donc close. La personne désignée n'a pas été soupçonnée de crime » a révélé la procureure Marina Chirakova.

🔴 ALERTE INFO : L'enquête contre Mbappé en Suède close, faute de preuves.https://t.co/mxa7KBbxOx pic.twitter.com/EMr7PHIInY — RMC Sport (@RMCsport) December 12, 2024

Kylian Mbappé va pouvoir souffler un bon coup, lui qui avait évoqué le sujet dans son interview à Clique diffusée dimanche sur Canal+. A cette occasion, le numéro neuf du Real Madrid confiait qu’il ne connaissait pas l’accusatrice et qu’il n’avait pas été convoqué par la justice suédoise pour répondre de ses actes. « J’ai été surpris. Je suis toujours surpris d’ailleurs. Ce sont des choses qui débarquent, que tu ne vois pas venir. Je ne me suis jamais senti concerné. Si la justice suédoise me convoque, j’irais » avait expliqué Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France n’aura donc pas à faire un nouveau voyage à Stockholm puisque la justice suédoise a officiellement refermé l’enquête. Une bonne nouvelle pour le joueur mais aussi pour les Bleus et pour Didier Deschamps, qui n’a plus convoqué Kylian Mbappé depuis cette affaire et qui sera sans doute plus serein à l’idée de le rappeler en mars prochain maintenant que les accusations à son encontre ne sont plus d’actualité.