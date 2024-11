Kylian Mbappé a quatre alliés pour sortir de la crise

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Dans une passe très difficile, Kylian Mbappé souhaite profiter de la trêve internationale pour se régénérer et revenir plus fort avec le Real Madrid. Pour cela, l’attaquant français peut compter sur quelques alliés.

En manque de confiance avec le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu profiter de la trêve internationale pour retrouver le sourire en Equipe de France. Mais la situation est tendue entre les Bleus et l’attaquant de 25 ans, non-retenu par Didier Deschamps. Face aux médias la semaine passée, le sélectionneur des Bleus a expliqué que l’absence de Kylian Mbappé était le résultat de son choix mais dans l’entourage de la star madrilène, on dément cette version et on explique que la situation est beaucoup plus complexe. L’attaquant du Real Madrid ne voudrait plus venir en Equipe de France pour l’instant et son obsession est de profiter de la trêve internationale pour se régénérer physiquement et mentalement afin de revenir plus fort.

Dans son édition du jour, Marca indique que pour atteindre cet objectif, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien de plusieurs joueurs dans le vestiaire du Real Madrid. L’international marocain Brahim Diaz est son meilleur ami dans la capitale espagnole, et le milieu de terrain de 25 ans ne manque pas une occasion de témoigner son affection et son soutien à Kylian Mbappé. Une réelle amitié s’est créée entre les deux hommes. Le capitaine des Bleus peut également compter sur le soutien des trois autres internationaux français du Real, à savoir Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni.

Les internationaux français du Real soutiennent Mbappé

Sans que l’on sache si une profonde amitié s’est nouée avec l’un des trois, Marca affirme que les internationaux français sont soudés entre eux et soutiennent Kylian Mbappé dans le vestiaire merengue alors que son adaptation est délicate au Real. Carlo Ancelotti est également au chevet de son attaquant et lui témoigne une confiance absolue, malgré des débuts laborieux. Même si tout n’est pas rose pour le Bondynois au Real Madrid, il peut heureusement compter sur quelques soutiens de poids en interne. Sans compter que sa famille ne cesse de le rassurer en lui expliquant que le temps fera son oeuvre et que la situation va s’améliorer au fil des mois. Espérons le pour Kylian Mbappé, dont la chute est rude en cette fin d’année 2024.