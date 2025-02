Zidane en équipe de France, la maman de Mbappé intervient

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a misé beaucoup sur Kylian Mbappé, que ce soit sportivement ou financièrement. Le génie français monte en puissance même si son entourage estime qu'il pourrait encore mieux faire sans... Carlo Ancelotti.

Ce mercredi soir au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid reçoit Manchester City pour une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions. S'il y a un joueur qui sera attendu au tournant, c'est bien Kylian Mbappé. L'international tricolore n'est pas venu au Real Madrid pour une élimination précoce en C1 et rien ne lui sera pardonné. Surtout que le club de la capitale espagnole a misé beaucoup sur lui il y a quelques mois. L'objectif est d'ailleurs d'en faire la seule grande star, devant Jude Bellingham et Vinicius Jr. Si Mbappé est dans une belle dynamique au Real Madrid, son entourage estime qu'il est encore loin de son meilleur niveau. Et pour l'atteindre de nouveau, Fayza Lamari a un nom en tête pour venir entrainer les champions d'Europe en titre.

Fayza Lamari met son grain de sel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les dernières informations de Don Balon, la mère et représentante de Kylian Mbappé veut en effet peser de tout son poids pour faire venir Zinedine Zidane au Real Madrid la saison prochaine. Le champion du monde 98 est l'une des idoles de jeunesse de Mbappé et ce dernier a toujours rêvé de collaborer avec lui. Aussi, Carlo Ancelotti commence à irriter le clan Mbappé, qui aimerait que l'ancien du PSG évolue sur le côté gauche, alors que l'Italien lui préfère Vinicius Jr. Cela ne sera néanmoins pas chose aisée de convaincre le Real Madrid de reprendre Zidane ni Zidane de revenir au Real Madrid. La raison ? Les objectifs bien différents des deux parties. En effet, le club espagnol veut faire signer Xabi Alonso quand le technicien français rêve lui de prendre les rênes de l'équipe de France après Didier Deschamps en 2026. Bonne nouvelle pour Mbappé néanmoins, s'il ne collabore pas avec Zidane au Real, il pourrait le faire avec les Bleus.