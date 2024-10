Kylian Mbappé, un malaise qui l'inquiète

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Pour son premier Clasico avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a vécu un cauchemar. Pas décisif, il a en plus été signalé hors-jeu à huit reprises face au Barça.

Kylian Mbappé se souviendra très longtemps de son premier Clasico. Humilié à domicile par le FC Barcelone (0-4), le Real Madrid a complètement coulé après la pause. L’attaquant français, très attendu pour ce match, a fortement déçu. Il a inscrit deux buts refusés pour hors-jeu et au total, il a été signalé en position illicite à huit reprises dans cette partie. Fortement moqué sur les réseaux sociaux, le joueur formé à Monaco a vécu une rencontre très compliquée et n’a pas surnagé. Une prestation qui soulève une question, et qui suscite énormément de réactions dans les médias. Parmi elles, celle de Pascal Dupraz qui n’a pas été très tendre, une nouvelle fois, avec le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain dans les Grandes Gueules du Sport. Pour Dupraz, il y a clairement un souci avec celui qui il y a deux ans était l'idole de toute la France après le Mondial 2022.

Dupraz dézingue encore Mbappé

🗣 Pascal Dupraz : "On a l'impression que Mbappé est perdu, qu'il ne réfléchit pas. Rendez-vous compte... 8 fois hors-jeu !" pic.twitter.com/IEdkaKwUty — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 27, 2024

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraîneur de Toulouse, Dijon, Evian, Saint-Etienne et Caen a livré son analyse sur la période actuelle de Mbappé : « II y a un problème de réflexion et de connexion. La réflexion n’était pas là hier. Depuis le début de sa carrière, il en a fait preuve tant il affole les compteurs. Là, on a l’impression que le garçon est perdu. Il ne réfléchit pas, huit fois hors-jeu ! Sur le problème tactique qu’a posé Barcelone hier, il n’a pas su répondre. C’est sa faute s’il est toujours devant les défenseurs, pas celle d’Ancelotti. Douze hors-jeu ont été sifflés pour les joueurs du Real, huit ont concerné Mbappé. En deuxième mi-temps, il a joué comme sa mauvaise version du PSG, à savoir trop individualiste. Je crois que cela traduit un certain malaise », a-t-il affirmé. Kylian Mbappé a battu un record datant de 2018 concernant les positions de hors-jeu, il était détenu par Karim Benzema contre Eibar). Pas sûr que c’est la performance qu’il cherchait le plus à battre au moment de son arrivée dans la capitale espagnole cet été.