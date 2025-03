Mbappé ratatine Cristiano Ronaldo en toute humilité

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est en forme et il l’a prouvé ce samedi en inscrivant un doublé capital pour permettre au Real Madrid de l’emporter à Villarreal (1-2).

Discret contre l’Atlético de Madrid il y a trois jours en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été nettement plus en vue ce samedi soir sur la pelouse de Villarreal. Tandis que son équipe était menée 1-0, l’international tricolore a inscrit un doublé en seulement quelques minutes pour permettre au Real Madrid de l’emporter (1-2). Un succès capital pour le club merengue et la barre des 30 buts toutes compétitions confondues dépassée pour l’ancien capitaine du PSG. Avec ses deux buts, qui porte à présent son total à 31, Kylian Mbappé fait déjà mieux que le brésilien Ronaldo (30 buts lors de sa première saison) et devrait facilement battre Cristiano Ronaldo, qui avait lui inscrit 33 buts pour sa première saison au sein de la Casa Blanca.

Des records qui prouvent que Mbappé marque déjà l’histoire du Real Madrid, mais l’attaquant français de 26 ans n’en fait pas une fixette. « Ce sont deux légendes qui ont marqué une époque. Mais à la fin, ce ne sont que des chiffres. Si je marque plus de buts que Ronaldo et Cristiano, cela ne veut pas dire que je suis meilleur. Le plus important, c'est d'aider l'équipe à gagner des titres, c'est tout. Marquer des buts, c'est important, mais ça ne compte que si l'on gagne la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions » a expliqué à Marca l’attaquant du Real Madrid après la victoire de son équipe à Villarreal. Qu’il y attache de l’importance ou pas, Kylian Mbappé marche déjà dans les pas de Ronaldo et de Cristiano, les chiffres sont implacables et prouvent que malgré les critiques dont il a parfois été la cible, le numéro neuf du Real Madrid a parfaitement réussi son acclimatation dans la capitale espagnole.