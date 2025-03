Kylian Mbappé souffre de la cheville, le Real tremble pour mercredi

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est incertain pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'Atlético. Ce mardi, il s'est entraîné seul et son club a évoqué « une gêne ». Si les observateurs ont pensé à un problème musculaire, la Cadena Ser a donné une explication plus négative ce soir. La radio espagnole indique que le Français est touché à la cheville. Il a pris un coup contre le Rayo Vallecano dimanche. Mbappé va être examiné par les médecins pour savoir s'il pourra être aligné contre l'Atlético mercredi. Si ce n'est pas le cas, Brahim Diaz, Endrick et Arda Guler se tiennent prêts à jouer titulaire.