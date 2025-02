The Mirror dit tout sur les finances de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'empire Kylian Mbappé possède une puissance financière grandissante et n'est, lui, jamais perdant. Même le sacrifice sur son salaire au Real Madrid par rapport au PSG a été largement compensé.

Joueur de football avant tout, Kylian Mbappé aime aussi se présenter comme un homme d’affaire déjà avisé et responsable, capable de préparer la suite de sa carrière quand il ne pourra plus jouer au football. Payé royalement au PSG, l’attaquant français a du faire un effort financier afin de baisser son salaire pour pouvoir rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Malgré cela, sa fortune n’en a pas pâti pour plusieurs raisons, détaille le Mirror dans une enquête sur les revenus de l’attaquant français.

Une petite prime de 143 millions d'euros

Le club merengue lui a tout de même offert une prime à la signature de 143 millions d’euros, qui sera diluée sur chacune des cinq années de son contrat tant qu’il reste sous le maillot merengue. De quoi sérieusement faire réajuster son salaire, qui était de 77 millions d’euros par an au PSG, et est tombé officiellement à moins de 20 millions d’euros par saison. Mais le Kid de Bondy ne s’en fait pas, et se rattrape avec des négociations serrées sur le droit à l’image et le merchandising du club espagnol. De quoi lui garantir 20 millions d’euros supplémentaires. Et cela sans compter sur ses rentrées d’argent liées à ses sponsors, qui lui sont fidèles depuis le début de sa carrière et payent rondement ses apparitions publicitaires ou sur les réseaux sociaux.



Au total, ses revenus sur l’année 2024 sont selon Forbes arrivés à 86 millions d’euros, et sa fortune personnelle dépasse désormais les 250 millions d’euros. Cela malgré de nombreux investissements effectués ces dernières années, à travers sa holding spécialisée, dans le SM Caen, l’immobilier, la technologie, les associations, les médias et l’électronique. A désormais 26 ans, Kylian Mbappé continue de réaliser ses rêves : gagner une Coupe du monde, jouer au PSG, puis rejoindre le Real Madrid. Il lui reste à soulever la Ligue des Champions pour continuer à le faire grandir, et peut-être remporté le Ballon d’Or dans les années à venir. De quoi permettre aussi à son empire financier de continuer à grandir également.