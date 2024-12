Kylian Mbappé veut faire plaisir à l'Emir du Qatar

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid joue la finale de la Coupe Intercontinentale face à Pachuca au Qatar. Un match pour lequel Kylian Mbappé n’est pas encore certain d’être disponible, même si l’international français est dans le groupe retenu par Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid a encore un dernier coup de collier à donner avant une trêve hivernale très attendue. Accroché par le Rayo Vallecano samedi soir (3-3), le club merengue joue dimanche prochain en Liga contre le FC Séville. Mais avant cela, les hommes de Carlo Ancelotti doivent voyager au Qatar pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale face au club mexicain de Pachuca. Un match pour lequel l’entraîneur italien n’entend pas prendre le moindre risque avec certains joueurs un peu diminués physiquement. Vinicius est revenu de blessure depuis deux matchs, ce qui n’est pas le cas de Kylian Mbappé.

Relevo fait justement un focus sur l’attaquant français, qui restait sur deux buts face à Gérone puis l’Atalanta Bergame avant de se blesser. Le capitaine des Bleus n’est cependant pas encore forfait pour ce match au Qatar. Entre les mains du staff médical du Real Madrid et d’un ostéopathe qui le suit depuis son passage à l’AS Monaco, Kylian Mbappé réalise un gros travail pour être disponible. L’objectif de l’ancien buteur du PSG est de pouvoir figurer sur la feuille de match et pourquoi pas d’entrer en jeu en deuxième période. Kylian Mbappé est « confiant » à l’idée de pouvoir participer à cette finale contre Pachuca, et se donne en tout cas les moyens de revenir au plus vite.

Kylian Mbappé opérationnel contre Pachuca ?

Une chose est de toute façon certaine, le numéro neuf du Real Madrid voyagera à Lusail avec ses coéquipiers puisqu'il figure dans le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour ce déplacement au Qatar. Reste maintenant à voir s’il sera suffisamment remis de sa blessure pour disputer quelques minutes contre le club mexicain, sans prendre de risque pour autant car la priorité de Carlo Ancelotti est de pouvoir compter sur le Bondynois face au FC Séville alors que le Real Madrid est troisième de Liga ce lundi matin. L’Atlético a en effet doublé le Real, mais les trois premiers du championnat se tiennent en un point.