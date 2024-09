Le PSG appelle Luis Enrique à la barre contre Mbappé

La guerre est déclarée entre le PSG et Kylian Mbappé, qui va aller au bout de la procédure juridique pour récupérer ses salaires impayés.

Il n’y aura pas de conciliation entre Kylian Mbappé et le PSG. La commission juridique de la LFP a fait son travail en réunissant les deux parties dans le désaccord financier de quasiment 60 millions d’euros qui oppose le club de la capitale et son meilleur buteur historique. Mais, malgré les recommandations des avocats de la Ligue favorables à une négociation pour trouver un accord, le clan Mbappé a refusé toute approche en ce sens. Ce sera donc par le voix des tribunaux que tout va finir par se régler, avec le passage devant les Prud’hommes, et même une possibilité que cela aille au civil si des malversations sont mises en avant. Pour cette histoire d’effort financier que devait faire Mbappé pour réintégrer le groupe au début de la saison 2023-2024, c’est pour le moment parole contre parole.

Le problème est que Kylian Mbappé avait renoncé à une copieuse prime de près de 80 millions d’euros, afin de faire un effort pour ne pas laisser le PSG sans rien en cas départ en fin de contrat, mais que Nasser Al-Khelaïfi lui a quand même versé cette prime pour l’inciter à rester. Voyant ensuite que l’attaquant français allait partir, il a choisi de ne pas lui régler ses derniers mois de salaire, pour plusieurs dizaines de millions d’euros économisés par ce biais. Pour le premier passage devant les Prud’hommes, cette bataille juridique qui sera forcément très suivie va voir un PSG être très offensif et vindicatif contre son ancien joueur, explique Ben Jacobs, journaliste anglais qui suit de près ce dossier.

Kylian Mbappe has rejected mediation as looks to recoup €55m in PSG bonuses, that the French champions consider waived. Mbappe must now bring his case to an Employment Tribunal.



