ASAP Rocky et Kylian Mbappé, une comparaison osée en Suède

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Ce que la presse suédoise appelle l'affaire Mbappé n'impressionne pas plus que cela la justice locale, qui a déjà connu des situations médiatiquement plus chaudes.

Kylian Mbappé et le rappeur ASAP Rocky ont un point commun, et il n’est ni musical, ni sportif. En effet, les deux stars ont fait la Une des médias pour des affaires dont ils se seraient bien passés. Même si l’attaquant français du Real Madrid n’a rien à se reprocher, puisque l’enquête suit son cours concernant une accusation d’agression sexuelle, du côté des journalistes suédois, on constate que toute la planète s’intéresse au passage à Stockholm de Kylian Mbappé, tout comme cela avait été le cas en 2019 lorsque ASAP Rocky avait frappé un fan, qui l’avait importuné en pleine rue. Un geste qui avait valu à la star américaine d’aller en prison.

A l’époque, après intervention de Kim Kardashian, la Maison-Blanche était même intervenue pour faire libérer un peu plus vite la star du rap. Finalement, ce dernier avait été condamné à de la prison avec sursis, tout cela au milieu d'un battage médiatique énorme, et sous la pression populaire des fans de l'artiste. On est loin de tout cela pour Kylian Mbappé, puisqu'officiellement le joueur de 25 ans n’a pas été mis en cause. Mais du côté de la justice suédoise, on reconnait que le battage médiatique est nettement moindre que lors cette fameuse affaire ASAP Rocky.

La Suède a déjà vécu plus fort que le cas Mbappé

Dans les colonnes de l'Expessen, Karin Rosander, directrice de la communication du ministère public dans la capitale suédoise, avoue que l'histoire Mbappé a tout de même fait du bruit, mais pas au point d'éclipser le dossier du rappeur américain. « Il y a eu beaucoup d'appels de journalistes, mais il existe des exemples de périodes nettement plus intenses. A titre d'exemple, le moment où le rappeur américain ASAP Rocky a été soupçonné et reconnu coupable d'agression à Stockholm. La pression médiatique s’était nettement accrue. De même, l’affaire Julian Assange était également particulière dans la mesure où elle a duré dix ans et où, au début, la pression médiatique était très forte », a précisé la responsable suédoise, qui a cependant répété qu'il ne fallait attendre aucune information précise sur le dossier qui pourrait concerner Kylian Mbappé.